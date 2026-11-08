Diseño y construcción del altar de la misa papal en Córdoba

Descubre los detalles técnicos, el equipo profesional y el diseño austero del escenario que acogerá al Papa León XIV en el predio de Fadea, Córdoba.

El predio de Fadea en Córdoba se ha transformado en el epicentro de la preparación para la misa del Papa León XIV. En las horas previas al inicio de la celebración, ha emergido un escenario de dimensiones monumentales diseñado específicamente para acoger a una multitud de fieles. Esta infraestructura no es solo un fondo escénico, sino el resultado de meses de planificación técnica y artística por parte de un amplio consorcio de profesionales.

Origen del diseño y estructura arquitectónica

La iniciativa para crear este espacio comenzó hace tres meses cuando la empresa "La Cúpula" contactó a la productora Marcela Sliva. Ella, a su vez, coordinó con las hermanas Belén y Candelaria Manzanares de la firma Motiu para presentar un anteproyecto sin la autorización previa de la Santa Sede. El equipo se propuso trabajar con una estructura existente, lo que limitaba la construcción desde cero y requería un presupuesto de alquiler de materiales con un tiempo de ejecución extremadamente reducido.

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Las dimensiones del escenario son imponentes: cuenta con 50 metros de frente, 10 metros de alto y 4 metros de fondo. El techo simula la línea de una montaña mediante un diseño de carpa, seleccionando un modelo de un proveedor que cumplía con los requisitos estéticos. El fondo está compuesto por madera con cuatro ventanas, un retablo de mármol, pasarelas y escaleras, complementados con vegetación autóctona de la región cordobesa.

Enfoque en la austeridad y resistencia técnica

Las coordinadoras del proyecto explicaron que el desafío conceptual fue alejarse de la ostentación. En lugar de ello, propusieron la creación de un hogar austero que funcionara como un retablo y un pesebre simbólico. Este enfoque visual busca facilitar una conexión espiritual más directa con la congregación, priorizando la simplicidad sobre el lujo material.

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Desde el punto de vista ingenieril, se incorporó la figura de un ingeniero especializado para analizar las oscilaciones del techo frente a la posibilidad de vientos superiores a 100 kilómetros por hora. Esta medición de seguridad fue crucial para garantizar la perdurabilidad de los materiales utilizados y la integridad de la estructura ante las condiciones climáticas locales.

Colaboración de equipos especializados

La ejecución del montaje requirió la integración de numerosos grupos profesionales. Además de Motiu y la productora, participaron el grupo Dos57, Cuatro44 Arquitectos, la agencia Cobo&DelCampo, Carpas D'Angiola, Lifecycle Argentina, Era Metal, Constructora Trama, Valls Garden, Mármoles Luvirma y Muebles Giunta. También colaboraron individuos como Florencia Clowis, Milena Rossi, Diego Buteler, Simón Ibáñez Durán y Belén González del Pino.

La comunicación entre todos los actores se mantuvo fluida a través de grupos de mensajería instantánea, donde se transmitió una energía de colaboración intensa. Aunque Marcela Sliva, Belén Manzanares y Candelaria Manzanares ya tenían experiencia conjunta en otros eventos grandes, consideraron que este desafío presentaba particularidades únicas que exigían una coordinación sin precedentes.

Presencia religiosa y próximos pasos

El altar está diseñado para contener a más de 150 personas durante la celebración. El Papa León XIV presidirá la eucaristía acompañado por el arzobispo Ángel Rossi y el primado de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic. También participarán maestros de ceremonias, diáconos, seminaristas y monaguillos que asistirán en el liturgia.

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Elementos simbólicos clave incluyen la "Cruz de Brochero", enviada desde Traslasierra para instalarse en altura dentro del escenario. Tras semanas de montaje que incluyeron jornadas laborales extensas hasta la madrugada, el espacio está listo para recibir a la delegación pontificia y a los fieles que concurrirán a este evento histórico en la ciudad cordobesa.