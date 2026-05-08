Diseñadora brasileña apuñala a su peluquero por un corte de flequillo en San Pablo

Una diseñadora de 27 años atacó a su estilista en un salón de belleza de San Pablo tras quedar insatisfecha con un corte de flequillo. La agresión, capturada en video, generó polémica por las amenazas posteriores y las declaraciones de la acusada.

Laís Gabriela Barbosa da Cunha, una diseñadora brasileña de 27 años, fue detenida en San Pablo tras apuñalar a su peluquero, Eduardo Ferrari, en un salón de belleza ubicado en la Avenida Marquês de São Vicente.

El incidente ocurrió el 5 de mayo y fue captado por cámaras de seguridad, donde se observa a la mujer acercarse al estilista mientras atendía a otra clienta, sacando un cuchillo de su bolso y atacándolo por la espalda. Laís Gabriela intentó justificar su acción, afirmando en un video viral que estaba indignada por el corte de su flequillo, que según ella quedó desproporcionado y parecido al del personaje Cebolinha.

La joven declaró que el peluquero no respondió a sus mensajes durante dos días y que, antes de la agresión, lo insultó con una frase homofóbica, presionándolo para que arreglara el corte. Incluso después de ser reducida, continuó amenazando a Ferrari, asegurando que moriría si no le devolvían el dinero y que podría recurrir a sicarios. Un testigo declaró que Laís afirmó que el peluquero estaba condenado a muerte.

Eduardo Ferrari, por su parte, contó en redes sociales que la clienta había estado satisfecha con un corte y mechas realizado el 7 de abril, pero días después regresó para exigir la devolución del dinero. Según empleados del salón, la mujer actuó de manera agresiva e inesperada, asestando una puñalada en la espalda del estilista. Ferrari sufrió un corte menor gracias a la rápida intervención de los empleados y guardias de seguridad, quienes lograron inmovilizar a la atacante.

El caso fue caratulado inicialmente como lesiones, aunque los abogados de Ferrari insisten en que se trató de un intento de homicidio. El peluquero expresó su temor por su vida y su preocupación por la impunidad, afirmando que en la comisaría le dijeron que no pasaría nada porque no tenía familiares influyentes. La causa será derivada al Juizado Especial Criminal (Jecrim), mientras la fiscalía y la defensa de ambas partes analizan los próximos pasos





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