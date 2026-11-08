Discurso presidencial en homenaje a Jorge Bergoglio en Palacio Libertad

El mandatario elogió el legado de Jorge Bergoglio ante representantes políticos en Palacio Libertad, instando a la unidad nacional y destacando la fe como pilar del país.

El Presidente pronunció un emotivo discurso durante un acto oficial en el Palacio Libertad, dedicado a honrar la memoria y el legado de Jorge Bergoglio, al quien definió con profunda admiración como "el argentino más importante de la historia". La ceremonia contó con la presencia de altas autoridades estatales, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático acreditado en el país, en un marco de recogimiento y celebración espiritual.

El mandatorio resaltó especialmente la figura del pontífice, recordando su falecimiento ocurrido en abril de 2025. En sus palabras, definió a Bergoglio como una persona de inmensa generosidad y humanidad, destacando que tuvo la oportunidad de conocerlo de primera mano. El Jefe de Estado afirmó que, aunque la figura del Papa ya no está físicamente presente, su legado perdurará como una fuente de consuelo y inspiración para todas las vidas futuras.

Also read El Papa León XIV llega a la Argentina para una histórica visita

Legado espiritual e inmortalidad histórica

El discurso se centró en la idea de una inmortalidad que trasciende lo terrenal. El Presidente sentenció que Jorge Bergoglio no es inmortal únicamente en los cielos, sino también en la tierra, a través del impacto que dejó en la humanidad. Definía la inmortalidad como una vida que continúa hablándonos y guiándonos incluso después de la muerte física, ofreciendo un consuelo basado en la creencia en la vida eterna, una certeza que expresó sin ninguna duda.

La intervención presidencial evocó la profunda conexión espiritual que une al pueblo argentino con la Iglesia a lo largo de su historia nacional. Se recordó que los lazos entre la fe y la nación se remontan a la llegada del Evangelio a las tierras argentinas y se prolongaron hasta el proceso de independencia, configurando una identidad cultural y social única que perdura hasta la actualidad.

Advertisement

Unión política y diversidad religiosa

El mandatario hizo hincapié en la presencia de representantes de diferentes sectores políticos en el acto, expresando su alegría al observar que el arco político completo se encontraba reunido. Consideró que existen temas y valores que trascienden las diferencias partidarias, utilizando la ocasión para instar a la convivencia y a la búsqueda de puntos de encuentro comunes por encima de las posturas ideológicas enfrentadas.

Se describió a Argentina como una nación con una orgullosa tradición católica, pero también como un país plural donde coexisten múltiples credos religiosos. El Presidente afirmó que desde los inicios de la historia, estas diversas creencias han convivido en plena paz y armonía, contribuyendo a una sociedad inclusiva que valora la diversidad de fe.

Fe como base del futuro nacional

La reflexión sobre la espiritualidad fue un eje central del mensaje. El Presidente sostuvo que el centro de toda espiritualidad genuina reside en la fe, la cual enaltece las almas al permitir comprender y conectarse con algo superior que fundamenta y sostiene a las personas. Definió al pueblo argentino como un pueblo de fe, capaz de vencer el mal mediante el bien, y calificó la visita del Pontífice como un evento que eleva espiritualmente a todos los ciudadanos.

Hacia el cierre de su intervención, el Presidente vinculó estas reflexiones religiosas con la responsabilidad política de construir un país sólido para las generaciones futuras. Declaró que no son responsables solo de los argentinos del presente, sino también de los niños de hoy y de los que vendrán, trabajando incansablemente para dejar un legado perdurable.

Advertisement

El mandatario concluyó su discurso con una poderosa metáfora arquitectónica sobre la estabilidad nacional, afirmando su deseo de construir un país fundado sobre una roca firme. Este cimiento está destinado tanto para quienes hoy viven en él como para quienes heredarán la nación en el futuro, asegurando así la continuidad y la fortaleza del Estado. Finalmente, se dirigió directamente al pontífice para pedirle que rece por todos los argentinos, cerrando el acto con un llamado a la unidad y la esperanza.