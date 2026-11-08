Discurso de León XIV en Argentina y su llamado a la economía al servicio de las personas

El papa León XIV pronunció un discurso histórico en Argentina, instando a la economía a servir a las personas y enfatizando el valor del trabajo para sostener a las familias. (158 chars)

El Papa León XIV ha iniciado su visita a Argentina con un mensaje de profundo carácter ético y social dirigido a las autoridades nacionales. Durante su intervención frente al presidente Javier Milei y otros líderes políticos en el Palacio Libertad, el pontífice ha subrayado la necesidad imperiosa de orientar la actividad económica hacia el bienestar concreto de la ciudadanía. Esta declaración se produce en el contexto de su primer mensaje oficial en el país, marcando un punto de partida para su pontificado al recorrer la tierra donde su predecesor, Francisco, comenzó su historia eclesial.

Contexto Histórico y Mensaje Político

La llegada de León XIV a este territorio tiene un significado simbólico muy particular, ya que sucede directamente al legado del primer Papa argentino. Durante doce años, la Iglesia universal escuchó la voz de Francisco, quien llevó consigo en su memoria y corazón los lugares, las personas y la fe que recibió en esta nación. Al sucederle en el ministerio petrino, León XIV recorre en cierto modo un camino inverso, acercándose a la tierra de su origen espiritual para entrelazar su misión con la de toda la Iglesia universal.

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En su discurso, el pontífice ha resaltado que la Iglesia acompaña la vida de los pueblos desde la misión que le ha sido confiada. Por esta razón, desea ofrecer una palabra inspirada en el Evangelio y orientada a custodiar la dignidad de cada persona, la concordia y el bien común. Ha dirigido un saludo afectuoso a los miembros del Cuerpo diplomático, a las demás autoridades presentes y a toda la nación argentina, reconociendo la labor de quienes han recibido la tarea de servir a la comunidad.

La Economía al Servicio de las Familias

Uno de los pilares centrales de su intervención ha sido el llamado a redefinir el papel de la economía en la sociedad contemporánea. León XIV ha afirmado categóricamente que la economía tiene que estar al servicio de las personas, y no al revés. Este principio ético se vuelve especialmente urgente en un momento marcado por la incertidumbre, donde el trabajo adquiere un valor fundamental para sostener a las familias que enfrentan dificultades económicas.

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Ha enfatizado que la responsabilidad pública debe ejercerse como un servicio prudente orientado a toda la comunidad. Esta idea refuerza la noción de que el liderazgo político no es una forma de dominio, sino una tarea de custodia y cuidado. La economía, por tanto, no debe ser vista como un fin en sí misma, sino como una herramienta para garantizar la dignidad humana y la estabilidad social de todos los ciudadanos.

Patrimonio Cultural y Democracia

León XIV también ha dedicado una parte significativa de su mensaje a celebrar la rica herencia cultural de Argentina. Ha citado a figuras emblemáticas como Jorge Luis Borges, Carlos Gardel y Martín Fierro, destacando cómo Argentina ha sabido expresarse con una voz reconocible más allá de sus fronteras. Desde la literatura y el tango hasta el mate compartido, estas expresiones reflejan una memoria colectiva que une a la nación.

En cuanto a la democracia, el Papa la ha definido como una herencia que debe ser custodiada por cada generación. Ha recordado que elegir a los propios gobernantes mediante el sufragio, participar en la vida pública y expresar con libertad las propias convicciones son bienes que se afianzan con el tiempo. La historia enseña que un pueblo puede crecer mucho cuando sus diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro, promoviendo la disposición a escuchar y la búsqueda paciente de acuerdos.

Visión de Futuro y Herencia Común

El pontífice ha concluido su mensaje invitando a cada generación a discernir aquello que merece ser conservado y afrontar las consecuencias injustas del pasado. La patria que está en manos de las autoridades actuales será mañana la herencia de otros, por lo que existe una responsabilidad intergeneracional. La cultura y la historia guardan motivos de gratitud y también recuerdos dolorosos, pero todos ellos forman parte de la identidad que debe protegerse.

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En definitiva, el mensaje de León XIV en Argentina busca inspirar a las autoridades y a la sociedad civil para que trabajen juntos por el bien común. Su intervención combina un profundo respeto por la historia y la cultura del país con un llamado claro a la ética en la política y la economía. Este primer discurso sienta las bases para una relación basada en la diálogo, la concordia y el servicio a las personas.