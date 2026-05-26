Discrepancia entre el presidente argentino y el arzobispo porteño sobre las redes sociales

El presidente argentino, Javier Milei, discrepó con las declaraciones del arzobispo porteño, Carlos María García Cuerva, sobre las redes sociales. El arzobispo consideró que las redes sociales son un lugar de 'terrorismo' y llamó a refundar el vínculo social y político entre los argentinos.

El presidente argentino, Javier Milei , discrepó con las declaraciones del arzobispo porteño, Carlos María García Cuerva , quien consideró que las redes sociales son un lugar de 'terrorismo' y llamó a refundar el vínculo social y político entre los argentinos.

Milei consideró que la discusión entre quienes quieren el cambio y los que no es fuerte y que la palabra 'terrorismo' es un poco exagerada. El presidente también destacó que la Argentina tiene una lógica destructiva en algunos aspectos y que el camino no es solo avanzar en las ideas de la libertad sino combatir ataques de quienes no quieren que las cosas cambien. Las declaraciones de Milei llegan luego de que desde el Gobierno evitaran responderle a García Cuerva.

El secretario de Estado con injerencia en cuestiones del clero consideró que la Iglesia está identificada con el Gobierno y que no hay espacio para interpretaciones fuera de contexto. Por otro lado, el arzobispo porteño llamó a refundar el vínculo social y político entre los argentinos y mencionó a quienes desde una pantalla hacen 'terrorismo de las redes' porque nadie se salva solo.

También remarcó que una empresa tan difícil y arriesgada solo fue posible porque se pusieron de acuerdo y dejaron de lado por un rato sus diferencias. Los violentos de hoy no tienen que detener a los hombres y mujeres que en nuestra Argentina quieren dar una mano de ayuda social se asoma en el horizonte mientras diversos intereses juegan su partida, ajenos a las necesidades de todos.

El 'sálvese quien pueda' no es más que expresión de un individualismo cruel que rompe los vínculos de fraternidad y descompone la Nació





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