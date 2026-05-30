Discrepancia entre datos económicos y percepción ciudadana genera tensión en el gobierno argentino

El gobierno argentino enfrenta una creciente divergencia entre los indicadores macroeconómicos oficiales y la realidad cotidiana de la población, mientras analiza estrategias para revertir la caída en su imagen pública. Inversiones prometidas y perspectivas globales añadencapas de complejidad al escenario preelectoral.

La Casa Rosada espera que la presentación patrimonial del vocero ayude a desactivar la polémica. Mientras tanto, el Gobierno sigue de cerca movimientos en la Justicia y un informe de Wall Street que vincula el futuro económico al resultado electoral.

Hace pocos días, el Presidente recibió el informe de la consultora ARESCO, al que suele mirar cada mes personalmente y con particular atención. Esta vez, los datos de un derrumbe en su imagen -que en el primer trimestre había sido contundente-, mostraron que sigue vigente ese 25% de núcleo duro convencido del gobierno libertario y del plan de Javier Milei.

En su pico de imagen, ese cuarto de los argentinos estaba complementado por otro cuarto, el núcleo blando que le dicen, del que ahora se retiró casi la mitad. Es una tajada del universo que pertenecía a... No es para nada un número estático, definitivo. Pero ese porcentaje de desencantados es parte de los que responden desde hace varios meses, en ese mismo estudio de Aresco, que 3 de cada 4 no llegan a fin de mes y que...

El famoso metro cuadrado de la vida cotidiana de las personas que es, en general, el que define el voto y el que condujo a una preocupación en el ministerio de Economía que venía pidiendo tiempo y paciencia hasta estos días, donde sienten que los números económicos prometidos están... Es, sin dudas, el gran dilema de este tiempo, la compleja interpretación de los datos macro con la realidad económica de los argentinos.

Tener o no trabajo, que el sueldo no pierda poder adquisitivo, poder...

"Hoy hay una divergencia realmente, probablemente nunca vista, entre lo que son los datos y el relato, lo que tratan de hacerle creer a la gente qué está pasando. Así que vamos a los datos. Estamos en el... Lo digo porque ya casi parece un chiste, digamos, leer los diarios o ver los noticieros que te hablan de crisis.

El estimador mensual de actividad económica está en su récord histórico. Es decir, no puede haber una divergencia más grande entre lo que se dice y lo que efectivamente está pasando".

En ese foro que organiza Darío Epstein, un rato más tarde hablaron Horacio Marín y Marcelo Mindlin, dos protagonistas del sector energético, con un... basado en las multimillonarias inversiones -prometen 130 mil millones de dólares en los próximos años- en ese área: "Es imposible que toda esta inversión no genere empleo. Dicen que es un sector ganador, pero que genera poco empleo. Es una explicación muy injusta: la energía invierte millones de dólares y genera miles de puestos de trabajo".

El ingreso creciente de dólares genuinos y la explosión de algunos rubros de la economía, pero alguien totalmente alineado con el plan libertario reconoció: A esa misma zona de acceso exclusivo, llegó el Presidente por un lado y Karina y Adorni por el otro. Pasó por ahí Eduardo Elsztain antes de ir a su tradicional brindis por el día del periodista en la Rural donde convocó a 400 reporteros.

En esa previa, se habló muchísimo de lo que le gusta a Milei: la presentación de Miniso, por ejemplo, el bazar chino que es furor entre las adolescentes y que ayer inauguró su segundo local en argentina en el shopping DOT. El primero todavía genera colas para entrar. Son todas... la catástrofe en la construcción y una caída general de la actividad de 0,7% interanual y de 0,4% contra marzo pero que en desagregado muestra situaciones desesperantes en algunos rubros.

El dilema por el puente entre lo que es, lo que podría venir y el mientras tanto del impacto social está escrito también en el informe del FMI que contempló la autorización del envío de los mil millones de dólares de desembolso. Esta definición importa por muchas razones pero naturalmente la principal es electoral... dijo Caputo.

"Creo que va a ser lo opuesto a lo que dice la gente y el mercado". Se sabe que los inversores miran las encuestas para mirar al país.

En una charla reservada del JP Morgan que sucedió esta semana en Buenos Aires con dos speakers del banco de inversión sobre la coyuntura global y el devenir argentino en particular, el optimismo sobre la economía se alinea con el ministro, pero todas sus predicciones se concentran en la presidencial del año que viene: "Los inversores más institucionales preguntan por qué las encuestas son negativas". Según el banco de inversión, el riesgo país, en este momento y con las variables actuales debería ir a 250, pero eso...

Es interesante en el reporte del JP Morgan, la descripción de la coyuntura global que dio uno de sus encargados para América Latina. La naturalización de la...

"Inteligencia Artificial, fragmentación -desglobalización- más inflación" son los nuevos pilares para entender el mundo. A pesar de que es uno de los principales bancos de inversión del mundo hay un reconocimiento de que las variables están tan vertiginosas e incomprensibles que en los últimos tres años... De las pocas certidumbres vigentes que detalló el especialista, la indiscutible tiene que ver con la creciente inversión de las principales potencias del mundo en su presupuesto de defensa





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