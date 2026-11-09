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Discorso del Papa sulla dignità del lavoro e crisi ecologica

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Discorso del Papa sulla dignità del lavoro e crisi ecologica
Papa Francesco · Pontificia Universidad Católica Argentina · Dignità Umana
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Il Papa affronta i temi del lavoro, della dignità umana e della crisi ecologica davanti ai rappresentanti sindacali e accademici in Argentina.

Il Santo Padre ha rivolto un discorso solenne ai rappresentanti del mondo del lavoro in Argentina, inclusi lavoratori, imprenditori, sindacati e comunità accademica, sottolineando il ruolo fondamentale del lavoro nella costruzione sociale. L'incontro si è tenuto presso la Pontificia Universidad Católica Argentina, dove il Papa ha salutato con affetto il grande cancelliere, l'arcivescovo di Buenos Aires, e il presidente della Comisión Episcopal de Pastoral Social.

Filosofia del lavoro e rispetto della natura

Il Papa ha affermato che il lavoro non deve essere visto come uno strumento di conflitto, ma come un mezzo per collaborare nell'opera del Signore e costruire la realtà sociale. Ha richiamato l'insegnamento di San Juan Pablo II, il quale ricordava che l'uomo, creato a immagine di Dio, partecipa alla sua opera continuando a scopriri risorse e valori. Oggi questa convinzione è messa alla prova dalla crisi ecologica e dall'uso irresponsabile delle risorse del pianeta.

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L'inviato del Papa ha sottolineato che dove domina la legge del più forte, il lavoro diventa sfruttamento e i lavoratori sono valutati solo per la loro efficienza. In risposta a questa realtà, ha invocato la prospettiva dell'ecologia integrale formulata dal papa Francisco. Tale visione richiede che lo sviluppo tecnico si armonizzi con il rispetto dei ritmi della natura e dei limiti degli ecosistemi, rifiutando un falso progresso che degrada l'ambiente e trasferisce i costi sulle comunità più vulnerabili.

Dignità della persona e principi sociali

Un altro pilastro centrale del discorso è stato il principio della dignità della persona umana, definito come il fondamento più importante della dottrina sociale della Chiesa. Il Papa ha ribadito che l'essere umano è l'autore, il centro e il fine della vita economica e sociale. Di conseguenza, l'economia deve esistere per servire la persona, e non viceversa. Questo concetto, introdotto già da León XIII, mira a creare un equilibrio tra i principi economici, la visione degli imprenditori e le necessità dei lavoratori e delle loro famiglie.

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La disoccupazione è stata descritta come un autentico dramma che non nega solo un reddito, ma ferisce gravemente la dignità della persona, annullando la sua capacità di contribuire alla società e portando all'esclusione sociale. Il Papa ha ricordato che in una società realmente sviluppata, il lavoro è una dimensione irrinunciabile per la crescita personale, lo stabilire relazioni sane e sentirsi corresponsabili nel perfezionamento del mondo, vivendo come un popolo unito.

Bene comune e responsabilità collettiva

Il discorso ha conclus con il legame diretto tra il principio della dignità e quello del bene comune. Il bene comune è stato definito come l'insieme delle condizioni della vita sociale che permettono sia alle associazioni che ai singoli membri di raggiungere la più piena e facile realizzazione. Questa visione integrale del lavoro sfida le strutture attuali che privilegiano la ragione di pochi a scapito del benessere collettivo e della sostenibilità ambientale.

Gli interventi artistici e i testimonianze condivise durante l'evento hanno messo in luce la grandezza di Dio nelle vite delle persone presenti. Il Papa ha ringraziato i partecipanti per aver espresso queste testimonianze, paragonando l'effetto elevatore dell'anima della musica al modo in cui il lavoro invita a trascendere la quotidianità per collaborare con la creazione divina.

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