Director del PartidoCastro: Líder en la planificación y ejecución de las operaciones de competición en la sede del Mundial 2026

Director del PartidoCastro comenzó su recorrido en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en julio de 2000, con una capacitación constante y se convirtió en un referente en su experiencia. Su experiencia lo llevó a dar el salto internacional, donde desde junio de 2024, donde lidera la planificación y ejecución de las operaciones de competición en una de las sedes del Mundial 2026, el primero con 48 equipos y tres países anfitriones. Director del Partido es mucho más que una cuestión protocolar. Castro será el representante oficial de la FIFA en el Estadio Azteca durante el partido inaugural. Su tarea es coordinar y supervisar todo el ecosistema de la sede, desde la seguridad, la transmisión, los servicios para los equipos y árbitros, la logística, los servicios médicos, los medios de comunicación y las operaciones comerciales, hasta la administración y la integridad operativa del estadio. Desde el acceso de los equipos y la prensa, hasta la implementación de los protocolos operativos, los planes de contingencia y la armonización de las operaciones con el resto del torneo. Además, debe liderar a los equipos multidisciplinarios bajo presión, tomar decisiones rápidas y asegurar que se cumplan los estándares y regulaciones de la FIFA.

Director del PartidoCastro comenzó su recorrido en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en julio de 2000, con una capacitación constante y se convirtió en un referente en su experiencia.

Su experiencia lo llevó a dar el salto internacional, donde desde junio de 2024, donde lidera la planificación y ejecución de las operaciones de competición en una de las sedes del Mundial 2026, el primero con 48 equipos y tres países anfitriones. Director del Partido es mucho más que una cuestión protocolar. Castro será el representante oficial de la FIFA en el Estadio Azteca durante el partido inaugural.

Su tarea es coordinar y supervisar todo el ecosistema de la sede, desde la seguridad, la transmisión, los servicios para los equipos y árbitros, la logística, los servicios médicos, los medios de comunicación y las operaciones comerciales, hasta la administración y la integridad operativa del estadio. Desde el acceso de los equipos y la prensa, hasta la implementación de los protocolos operativos, los planes de contingencia y la armonización de las operaciones con el resto del torneo.

Además, debe liderar a los equipos multidisciplinarios bajo presión, tomar decisiones rápidas y asegurar que se cumplan los estándares y regulaciones de la FIFA





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