Diputados suspenden debate sobre el PCT para viaje a EE.UU.: Adhesión al tratado clave para el acuerdo con Estados Unidos

La Cámara de Diputados suspende la discusión sobre la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT) debido a un viaje de legisladores a Estados Unidos, a pesar de la importancia de esta medida para cumplir con el acuerdo comercial con Estados Unidos. Se reprogramará el debate, mientras el Gobierno busca cumplir con los plazos establecidos. La adhesión al PCT es fundamental para la protección de la propiedad intelectual y el acceso al mercado global para los inventores argentinos.

La Cámara de Diputados suspendió la reunión plenaria prevista para el martes a las 16.30 para comenzar a tratar la adhesión de Argentina al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), un paso crucial para el Gobierno en su cumplimiento del acuerdo con Estados Unidos .

El encuentro, programado inicialmente para las comisiones de Relaciones Exteriores y Culto, Legislación General e Industria, será reprogramado para la semana siguiente, con la sesión prevista para el miércoles 22 de abril. Esto permite al oficialismo asegurar el dictamen un día antes de la sesión, en línea con el plazo del 30 de abril acordado en el Acuerdo comercial y de inversiones recíprocas firmado con el gobierno de Donald Trump en febrero. Argentina, siendo uno de los pocos países de la región que no forma parte del PCT, se encuentra en un punto crítico para avanzar en una reforma integral sobre Propiedad Intelectual.

La suspensión se debe a un viaje a Estados Unidos de un grupo de diputados y funcionarios del Ministerio de Desregulación, quienes debían defender el tratado internacional. La comitiva fue invitada por la Red de Acción Social (RAP) y tiene como destino Boston, para participar en una convención sobre Inteligencia Artificial en la Universidad de Harvard y el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), como parte del Simposio RAP 2026. Entre los legisladores que asistirán se encuentran Nicolás Massot, Fernanda Ávila, Nancy Picón Martínez, Yamila Ruiz y Carolina Basualdo. También estarán presentes gobernadores como Rogelio Frigerio, Martín Llaryora, Ignacio Torres, y legisladores nacionales como Natalia Gadano, Santiago Santurio y Carlos “Camau” Espínola, junto con miembros del bloque La Libertad Avanza, como Nicolás Mayoraz, Luis Petri y Silvana Giudici, además del secretario de Desregulación, Alejandro Cacace.

Fuentes del Congreso y del Ministerio confirmaron que la reprogramación se debe a ajustes de agenda relacionados con la participación ministerial. A pesar de la suspensión, el Gobierno asegura que la adhesión al PCT es prioritaria y se cumplirá en breve, esencial para el acuerdo con Estados Unidos.

El Gobierno buscará defender ante el parlamento un expediente aprobado en el Senado desde 1998. El PCT facilita la presentación de una única solicitud internacional para la protección de patentes, permitiendo a los inventores argentinos evitar los trámites en oficinas extranjeras, como Brasil, Chile o Estados Unidos, que implican pérdida de tiempo y costos adicionales. Con la adhesión, el INPI se convertirá en oficina receptora local, beneficiando a investigadores del CONICET, startups y pymes tecnológicas, que podrán iniciar el proceso desde Argentina.

El sistema amplía el plazo de evaluación de la patente a 30 meses, frente a los 12 meses actuales, y ofrece descuentos de hasta el 90% en tasas internacionales. El PCT reduce el costo de acceso al mercado global para quienes tienen menos recursos. El CONICET y su red universitaria representan una importante proporción de las solicitudes PCT de origen argentino. La adhesión al tratado facilitará la innovación y la protección de la propiedad intelectual nacional, beneficiando a empresas y emprendedores. Compañías como Mabxience, Laboratorios Bagó, Biogénesis Bagó y Laboratorios Andromaco ya protegen sus desarrollos mediante el PCT a través de oficinas extranjeras, y la adhesión les brindaría acceso directo, más económico y simple.





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