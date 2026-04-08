Diputados debate la modificación de la Ley de Glaciares: el oficialismo busca la aprobación

La Cámara de Diputados inicia el debate sobre la modificación de la Ley de Glaciares, impulsada por el oficialismo con el objetivo de otorgar a las provincias mayor autonomía en la gestión de sus recursos. La propuesta genera controversia y oposición por parte de organizaciones ambientalistas y partidos de izquierda. Se espera una sesión maratónica con intensos debates.

El oficialismo logró reunir el quórum necesario y la Cámara de Diputados ha iniciado el debate sobre la modificación de la Ley de Glaciares. La propuesta, que busca otorgar a cada provincia la facultad de determinar qué actividades productivas, incluyendo aquellas relacionadas con la minería , son permitidas sobre los cuerpos de hielo, ha generado una considerable controversia y expectación.

La sesión, programada para extenderse hasta altas horas de la madrugada, refleja la importancia y el debate que suscita esta iniciativa legislativa. La Libertad Avanza, el partido gobernante, cuenta con el apoyo de partidos aliados y de gobernadores de provincias con importantes intereses mineros, lo que sugiere una clara estrategia para lograr la aprobación del proyecto. El Gobierno confía en conseguir los votos necesarios para sancionar la ley este mismo miércoles, un objetivo que, de concretarse, marcaría un hito en la política ambiental del país y en la gestión de sus recursos naturales. La sesión se anticipa tensa, con el oficialismo enfrentando la oposición de diversos sectores que se oponen a la modificación de la ley. \El proyecto de ley, que ya cuenta con media sanción del Senado, se encuentra en el centro de un debate crucial sobre la protección de los glaciares y el equilibrio entre el desarrollo económico y la preservación ambiental. Las organizaciones ambientalistas y los partidos de izquierda, firmes opositores a la propuesta, han convocado a manifestaciones frente al Congreso Nacional, expresando su preocupación por las posibles consecuencias de la modificación. Argumentan que la iniciativa podría debilitar la protección de los glaciares, abriendo la puerta a actividades extractivas perjudiciales para estos ecosistemas vitales. La Libertad Avanza, por su parte, defiende el proyecto argumentando que busca armonizar el desarrollo económico con la protección ambiental, permitiendo a las provincias ejercer su autonomía en la gestión de sus recursos. La postura del gobierno es clara: la modificación es necesaria para impulsar el crecimiento económico y facilitar la inversión en las provincias mineras, sin comprometer la sostenibilidad ambiental. Se espera una sesión maratónica, con intensos debates y negociaciones entre los diferentes bloques políticos. \La Cámara de Diputados se prepara para un día de intensa actividad legislativa, con la mira puesta en la aprobación de la modificación a la Ley de Glaciares. El oficialismo, consciente de la importancia de esta votación, ha trabajado arduamente para asegurar el respaldo necesario y está preparado para enfrentar las críticas y cuestionamientos que, sin duda, surgirán durante el debate. El proyecto, de aprobarse, permitiría a las provincias determinar qué actividades se pueden llevar a cabo en los glaciares, abriendo un abanico de posibilidades para el desarrollo económico, pero también generando incertidumbre sobre el futuro de estos frágiles ecosistemas. La Libertad Avanza, con el apoyo de sus aliados, buscará concretar la sanción de la ley, consolidando su poder político y enviando una señal clara sobre sus prioridades en materia de desarrollo y medio ambiente. La sesión, que comenzó a las 15 horas, promete ser larga y llena de tensiones, con el futuro de la Ley de Glaciares en juego y con las miradas de todo el país puestas en el Congreso





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ley De Glaciares Diputados Oficialismo Minería Medio Ambiente Libertad Avanza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ley de glaciares, créditos hipotecarios y Adorni: la agenda del Congreso para esta semanaMariana Mei - La agenda parlamentaria de la semana

Read more »

Salta y la Ley de Glaciares: qué hay detrás de la presencia de Sáenz en DiputadosEl interés provincial es concreto y millonario. La presencia del gobernador de Salta en las comisiones de Diputados este martes 7 no es un gesto político menor, sino que responde a una apuesta estratégica que combina inversiones récord, presión sobre el marco ambiental y tensiones por el control de los recursos naturales.

Read more »

LEY DE GLACIARES: qué dice la norma original y los cambios que propone MileiEste martes a partir de las 14 Diputados llevará a cabo una reunión plenaria de comisiones en la que el Gobierno buscará dictamen para tratar mañana la reforma de la Ley de Glaciares.

Read more »

Diputados: el oficialismo obtuvo dictamen para la reforma de la ley de Glaciares y se apresta a convertirla en leyLa Libertad Avanza recibió el apoyo de Pro, un sector de la UCR y de distritos mineros; la sesión se celebrará mañana miércoles desde las 15; Unión por la Patria, Provincias Unidas y la Coalición Cívica presentaron iniciativas de rechazo

Read more »

Ley de Glaciares: cuántos votos tene Milei para aprobarla en DiputadosPeriodista especializado en política y actividad parlamentaria en iProfesional, con más de 15 años de experiencia como acreditado en el Congreso de la Nación y editor. Cursó la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Read more »

Ley de Glaciares: cuántos votos tiene Milei para aprobarla en DiputadosPeriodista especializado en política y actividad parlamentaria en iProfesional, con más de 15 años de experiencia como acreditado en el Congreso de la Nación y editor. Cursó la carrera de Periodismo en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

Read more »