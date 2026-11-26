La Cámara de Diputados de Buenos Aires no logró tratar la regulación de apuestas virtuales tras un escandaloso cierre nocturno con enfrentamientos entre legisladores.

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires finalizó una sesión legislativa de gran tensión sin lograr aprobar la regulación de las apuestas virtuales ni abordar la prevención de la ludopatía. El cierre abrupto de la jornada se produjo a las 00.20 horas del jueves, cuando la oposición solicitó un cuarto intermedio para analizar el texto de consenso presentado a medianoche.

Suspensión de sesión para analizar normativa

El presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara, declaró levantada la sesión tras aprobarse la moción de la oposición para suspender la actividad hasta el mediodía de ese mismo jueves. Esta decisión permitió a los legisladores contar con tiempo suficiente para leer y estudiar el proyecto unificado que contenía treinta y nueve modificaciones sobre el dictamen inicial. La sesión original había comenzado a las 23.59 horas, apenas unos minutos antes de que se iniciara el caos que marcaría el final de la jornada.

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Posturas de líderes políticos y bloques

Facundo Tignanelli, jefe de la bancada peronista y coautor del proyecto, argumentó que la propuesta incluye mecanismos de control y protección para las personas afectadas por la ludopatía, una exigencia histórica de la Iglesia Católica. Tignanelli denunció la existencia de fuertes presiones externas e intereses económicos que obstaculizan la sanción de una ley integral. Por su parte, Alejandro Rabinovich, líder del PRO, criticó la imposibilidad de revisar adecuadamente un texto extenso en apenas veinte minutos, asegurando que su bloque prioriza la resolución efectiva del problema sobre la velocidad legislativa.

Juanes Osaba, representante de La Libertad Avanza, se sumó al reclamo, afirmando que el oficialismo intentaba imponer un proyecto sin permitir la lectura previa por parte de todos los legisladores. Osaba enfatizó la necesidad de dedicar tiempo al debate para evitar la aprobación de normas que no sean comprendidas integralmente por quienes deben votarlas. Estas divergencias reflejan el choque entre la necesidad inmediata de regulación y los requerimientos procesales de análisis profundo.

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Conflictos físicos y disturbios en el recinto

El ambiente en el parlamento bonaerense se deterioró rápidamente, derivando en agresiones verbales y físicas entre los legisladores. Tras el rechazo a la propuesta de La Cámpora de abrir un cuarto intermedio breve en las bancas para reorganizar la sesión, el desacuerdo escaló hasta provocar agarrones y gritos en los pasillos. Los miembros de Unión por la Patria y Unión y Libertad protagonizaron enfrentamientos directos en la zona de presidencia, interrumpiendo la calma habitual del recinto legislativo.

Estos incidentes ocurrieron mientras ciudadanos que esperaban desde hacía más de seis horas en los palcos de invitados protestaban contra la falta de comunicación. Mujeres con fibromialgia increparon a los diputados con insultos y cuestionamientos sobre la indiferencia hacia el dolor crónico, exigiendo respuestas por la demora en otras leyes del temario. Anteriormente, representantes de pacientes con VIH también se retiraron enojados ante la imposibilidad de avanzar con sus demandas específicas en esa noche.

Origen de la discusión y próximos pasos

La disputa tiene sus raíces en la reunión de Labor Parlamentaria iniciada a las 14 horas, donde se acordó unificar dos proyectos en conflicto en un solo texto. Durante la tarde, se mantuvieron comunicaciones cruzadas con el Instituto de Loterías y Casino, así como con integrantes del Poder Ejecutivo, para llegar a un punto medio. Aunque a las 23 horas, después del partido de Boca Juniors, parecía que el texto estaba listo, la falta de tiempo para su revisión detallada provocó la ruptura del acuerdo.

Ahora, los legisladores tienen la tarea de analizar el documento unificado durante las horas de la mañana. La oposición ha indicado que su voluntad es resolver definitivamente este tema tan controversial para la sociedad bonaerense. La próxima sesión se reanudará a las 12 del mediodía, momento en el que se esperará que los distintos bloques hayan incorporado sus observaciones y estén listos para votar la normativa que regulará el mercado de apuestas online en la provincia.