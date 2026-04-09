Diputados aprueban la reforma de la ley de glaciares: celebración oficialista y rechazo opositor

La Cámara de Diputados aprobó la reforma de la ley de glaciares con 137 votos a favor y 111 en contra, generando reacciones encontradas entre el oficialismo y la oposición. El gobierno celebró la aprobación, mientras que la oposición criticó la falta de protección ambiental y advirtió sobre las consecuencias de la reforma.

La Cámara de Diputados aprobó este jueves la reforma de la ley de glaciares con 137 votos a favor y 111 negativos, un hito legislativo que desató reacciones encontradas en el ámbito político. El oficialismo, liderado por el presidente Javier Milei , celebró efusivamente la votación, mientras que la oposición , representada por diversos bloques, la rechazó enérgicamente, acusando una “falta de protección” de los recursos naturales.

La aprobación de esta reforma marca un cambio significativo en la gestión y protección de los glaciares en Argentina, con implicaciones directas para el desarrollo económico y la conservación ambiental. La división en las posturas refleja la profunda polarización política que caracteriza el escenario actual, donde las decisiones sobre el medio ambiente se convierten en un campo de batalla ideológico.\El presidente Javier Milei, en una clara señal de apoyo a la reforma, utilizó sus redes sociales para celebrar la aprobación, expresando su entusiasmo con la frase “MAGA. VLLC!”, una combinación de “Make Argentina Great Again”, en referencia a la consigna de Donald Trump, y su habitual “¡Viva la libertad, carajo!”. Esta expresión sintetiza la visión del oficialismo, que considera la reforma como un paso crucial para impulsar el desarrollo económico y atraer inversiones. Martín Menem, diputado y figura clave en la aprobación, también destacó la importancia de la reforma, argumentando que “se terminó el freno” y que se abrirán nuevas oportunidades de empleo y desarrollo para las provincias. Menem enfatizó la necesidad de crecer con reglas claras, garantizando el cuidado de los recursos naturales y respetando el federalismo, una postura que refleja la filosofía del gobierno de Milei.\La Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA) emitió un comunicado oficial celebrando la aprobación, destacando que la reforma “les devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos”. Esta perspectiva subraya la intención de descentralizar la gestión de los recursos naturales y empoderar a las provincias en la toma de decisiones. Sin embargo, la oposición, representada por figuras como Paula Penacca y Juan Carlos Molina, criticó duramente la reforma, acusándola de favorecer los intereses de las empresas transnacionales y de desproteger los glaciares. Penacca denunció una “flexibilización ambiental” y advirtió sobre las consecuencias irreversibles de la desprotección de los glaciares, mientras que Molina anticipó una “judicialización” del proceso. Otros diputados, como Cecilia Moreau y Vanesa Siley, expresaron su preocupación por el impacto de la reforma en la sociedad y en el medio ambiente, destacando la necesidad de proteger los intereses del pueblo y de revertir lo que consideran una medida “anticonstitucional, regresiva y autoritaria”. Itai Hagman, por su parte, describió el proyecto como “anti científico” y que le quita toda capacidad de planificación y protección ambiental al Estado nacional





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