La Cámara de Diputados aprobó la reforma de Ley Sáenz Peña con 43 votos a favor. Se suspenden las primarias y se reducen los artículos. Conoce los detalles.

La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este jueves el proyecto de reforma de la Ley Sáenz Peña, un hito legislativo clave para el marco del inminente llamado a sesiones extraordinarias. El resultado fue favorable para el equipo gobernante, obteniendo 43 votos a favor y 29 en contra, superando los requisitos constitucionales y facilitando la continuidad de los cambios políticos.

Aprobación legislativa y soporte mayoritario

La votación registró un respaldo claro de 43 legisladores que impulsaron el cambio normativo, dejando en minoría a los 29 opositores. Este margen asegura que el proyecto cumpla con el quórum requerido por la Constitución Nacional para ser considerado válido. Los tres representantes electos de la provincia de Córdoba acompañaron la postura oficialista, sumándose a la mayoría necesaria para cerrar esta etapa en la Cámara baja.

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El presidente de la Cámara destacó que el texto final es el producto de intensas negociaciones y acuerdos entre las mayorías parlamentarias. Se logró consolidar un consenso que permitió avanzar con la propuesta, a pesar de las diferencias internas y las presiones externas que caracterizaron el proceso de elaboración del dictamen.

Suspensión de las primarias y debate político

La medida más controvertida de esta normativa es la suspensión de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). La exministra del Interior, Patricia Bullrich, cuestionó abiertamente la utilidad de estos comicios. Sostuvo que las primarias "nacieron prometiendo competencia y participación", una promesa que considera incumplida según su análisis.

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Bullrich argumentó que, de las cuatro elecciones generales realizadas desde la implementación de las primarias, en tres ocasiones el Partido Justicialista no participó contra nadie. En la última cita electoral, los candidatos oficialistas tampoco discutieron frontalmente, dirigiéndose directamente a la sociedad. Esta dinámica habría generado "bronca social" y un desgaste significativo en la coalición gobernante.

La exministra admitió que, aunque estaba de acuerdo con mantener las primarias, terminó acatando un "pedido institucional del partido". Reconoció que fue autora de una propuesta anterior que buscaba hacer las PASO optativas en lugar de obligatorias. Sin embargo, ante la falta de mayoría para esa alternativa ni para eliminarlas completamente, decidió suspenderlas para avanzar con la reforma.

Contenido de la reforma y recorte normativo

El proyecto sometido a votación sufrió un drástico recorte en su extensión original. La normativa pasó de tener 79 artículos iniciales a solo 25 en la versión aprobada. Los capítulos que quedaron fuera por falta de acuerdos incluían la eliminación del financiamiento público de campañas y el endurecimiento de los requisitos para la vida útil de los partidos políticos.

Entre los aspectos que sí se mantuvieron se encuentran normas contra candidatos condenados por corrupción. También se agregó el casillero de "lista completa" en la Boleta Única de Papel para asegurar la unidad de los candidatos. La reforma flexibilizó ciertos trámites administrativos y redujo a la mitad el tiempo de espacios gratuitos en medios, bajando del 5% al 2,5%.

Este espacio publicitario se calculará como un pago a cuenta de impuestos nacionales. Se mantuvo la prohibición para que partidos y candidatos contraten pauta en radio y televisión. La distribución de estos espacios la realizará exclusivamente la Dirección Nacional Electoral, dividiendo la publicidad digital en un 65% para medios nacionales y un 35% para medios provinciales.

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Impacto en el sistema electoral y próximas etapas

El Gobierno justifica la suspensión de las PASO alegando un ahorro de 200 millones de dólares para el fisco. Sin embargo, el objetivo estratégico es evitar turbulencias cambiarias y poner en riesgo la reelección del presidente actual. La medida busca quitar a la oposición una herramienta clave para ordenar sus candidaturas internas antes de los comicios generales.

En la Cámara baja se necesita reunir 129 votos positivos para completar el trámite legislativo. Esta cifra no será imposible de alcanzar si se replica el apoyo de gobernadores reflejado en debates recientes. La ley quedará vigente para regular las próximas elecciones sin la filtración primaria.

La oposición denunció que se cambian las reglas del juego a 150 días de la elección. Un senador kirchnerista advirtió que esto funcionará como un régimen de partido único, donde solo el oficialismo operará con ventaja. Criticó que se pierde la oportunidad de competir electoralmente con normas que favorecen al partido en el poder.

La reforma también habilita la afiliación digital a los partidos políticos. Se eliminó la intervención de las legislaturas provinciales en la segunda vuelta electoral, delegando esa función exclusivamente en el Congreso Nacional. El Senado y la Cámara de Diputados intervendrán con un 50% de peso cada una, un cambio solicitado por la Cancillería para agilizar el proceso.