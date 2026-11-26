La Cámara de Diputados aprobó en general el Presupuesto Nacional 2027 tras recuperar el quórum. Mientras tanto, el Senado analiza la suspensión de las elecciones primarias.

La Cámara de Diputados de la Nación avanzó este jueves en la sanción del Presupuesto Nacional 2027, logrando la aprobación en general del proyecto. Este hito legislativo se produce tras la interrupción de la sesión anterior por la falta de quórum, un obstiente que el oficialismo logró superar para poder tratar la totalidad del articulado.

Mientras la baja cámara se enfoca en la votación particular de los artículos, el Senado tiene una agenda paralela crucial. La cámara alta busca estudiar y posiblemente aprobar la suspensión de las elecciones primarias (PASO), una medida que ha generado debate y atención inmediata dentro del escenario político nacional.

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Aprobación general y articulado del Presupuesto 2027

Tras la caída de la sesión del miércoles pasado debido a desacuerdos en torno a la Ley Malvinas, el oficialismo logró reunir el quórum necesario y obtuvo la aprobación en general del Presupuesto 2027. Sin embargo, la atención del Gobierno está puesta ahora en la votación particular del articulado, donde aliados y bloques dialoguistas buscan introducir cambios sensibles.

La jornada legislativa incluye además iniciativas que quedaron pendientes de la semana pasada, a excepción del proyecto de Defensa de la Soberanía Nacional. Entre los temas a tratar se encuentran la reforma del Banco Central y la designación de integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura.

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También se abordarán las transferencias de competencias judiciales a la Ciudad de Buenos Aires, el Convenio de Libre Comercio entre la AELC y el Mercosur, y el marco regulatorio para las Pymes. Estos puntos representan cambios estructurales importantes para la economía y la administración pública.

Posiciones de los partidos y propuestas de reasignación

Los aliados y la oposición dialoguista coinciden en reclamar una baja del impuesto a los combustibles líquidos. Asimismo, se insiste en la cancelación de deudas de las cajas jubilatorias provinciales, un punto de tensión recurrente en las negociaciones fiscales. Por otro lado, el oficialismo teme que la oposición aumente las partidas para las universidades nacionales.

En respuesta a estas tensiones, Oscar Herrera Ahuad, del partido Argentina Federal, propuso reasignar fondos reservados de la SIDE hacia Ciencia y Tecnología. Esta iniciativa busca recomponer el presupuesto del Conicet, priorizando la investigación científica sobre otras áreas del gasto público.

Suspensión de elecciones y normativa electoral

En el Senado, el foco está en la posibilidad de suspender las PASO. Entre las medidas propuestas se encuentra la eliminación de la inhabilitación para ser candidatos a dirigentes con condena en segunda instancia por delitos dolosos. Esta reforma normativa busca alterar los requisitos de elegibilidad en los comicios internos.

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Además, se contempla la suspensión de elecciones para el Parlasur, lo que afectaría la representación parlamentaria regional. Otra de las iniciativas discutidas es la restitución de la mitad de la publicidad electoral, una medida que podría alterar significativamente la comunicación política en los próximos meses.

Impacto económico y datos del mercado

El contexto económico en el que se desarrolla esta jornada legislativa muestra indicadores específicos. Para diciembre, el promedio del tipo de cambio se situó en $1.728. Paralelamente, se registró un crecimiento del consumo privado del 3,4%, datos que influyen en las decisiones presupuestarias y de gasto público.

Notas de espectáculos: Facundo Arana

En el sector del entretenimiento, se informó que el actor Facundo Arana estaría comenzando una nueva relación. Detalles sobre la mujer que lo conquistó han comenzado a conocerse en la prensa, sumándose a la agenda de espectáculos de la semana.