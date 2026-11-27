La Cámara de Diputados dio media sanción al Presupuesto 2027 tras una sesión maratónica, aceptando ampliar partidas para el sistema universitario nacional.

La Cámara de Diputados de la Nación ha otorgado la media sanción al Proyecto de Presupuesto 2027 tras una jornada legislativa de gran intensidad que se extendió más allá de la medianoche. Este avance representa un hito significativo para el Poder Ejecutivo, que ha logrado consolidar la aprobación inicial del proyecto de gasto público tras intensas negociaciones con diversos bloques parlamentarios. La sesión marcó un punto de inflexión en la tramitación de la norma, cerrando debates clave sobre el financiamiento de servicios esenciales y abriendo la puerta a la discusión detallada del artículo por artículo en las próximas etapas del proceso legislativo.

Negociación con universidades nacionales

El oficialismo ha manifestado su disposición para aceptar un incremento en las partidas presupuestarias destinadas al financiamiento de las universidades nacionales. Esta decisión responde directamente a las presiones ejercidas por diputados aliados y por sectores de la oposición identificados como dialoguistas, quienes exigían mayor apoyo económico para el sistema de educación superior público. El acuerdo busca equilibrar las exigencias fiscales del gobierno con las necesidades operativas del sector académico, garantizando recursos para el funcionamiento institucional ante los reclamos históricos de las rectorías y gremios universitarios.

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Estrategia de ahorro fiscal del gobierno

El eje central del Presupuesto 2027 propuesto por el Ejecutivo se fundamenta en una estrategia orientada explícitamente al ahorro fiscal. Dicha iniciativa contempla la reducción del gasto real en diversas áreas de la administración pública, una medida diseñada para contener la inflación y sanear las cuentas del Estado. Mientras el debate general se centró en la aprobación macroeconómica del documento, la discusión en el recinto puso en relieve los principales contrapuntos entre la fuerza de gobierno y la oposición, generando un escenario de tensión donde cada partida fue objeto de scrutinio exhaustivo y debate intensivo.

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Impacto en el gasto público general

Según el esquema presupuestario debatido, el ajuste proyectado no se limita al sector educativo, sino que alcanza múltiples rubros de la administración estatal. La reducción del gasto real pretende optimizar la eficiencia de la gestión pública, aunque esto ha generado resistencias en diferentes sectores que consideran necesario mantener o aumentar ciertos niveles de inversión social. La votación en general del proyecto, concretada tarde en la noche, dio paso a la instancia técnica del tratamiento particular del articulado, donde se detallarán las modificaciones específicas a cada ítem de gasto propuesto por el Ejecutivo.

Próximos pasos legislativos

Con la media sanción obtenida en Diputados, el proyecto avanza hacia su tratamiento en el Senado de la Nación, donde deberá superar nuevas rondas de debate y votación. Este paso es crucial para que la ley de gastos se convierta en normativa vigente antes del inicio del año fiscal 2027. La aprobación final dependerá de la capacidad del gobierno para mantener el consenso político logrado en la Cámara baja y de las posibles adaptaciones que surjan en la otra cámara del Congreso, asegurando así la viabilidad económica del plan de gestión para el próximo ciclo.