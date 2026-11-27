La Cámara de Diputados otorgó media sanción al Presupuesto 2027 con 136 votos a favor, tras modificar partidas y negociar con el bloque opositor.

La Cámara de Diputados de la Nación otorgó media sanción al proyecto de Presupuesto Nacional para el año 2027 en una sesión marcada por intensas negociaciones políticas y cambios de voto de última hora. El bloque oficialista logró reunir el respaldo necesario para enviar la norma al Senado, donde será debatida durante el período de sesiones extraordinarias programado para diciembre. La aprobación final consolidó una victoria legislativa clave para el gobierno del presidente Javier Milei, a pesar de las significativas modificaciones introducidas durante la jornada.

Resultados de la votación y cambios de último instante

El conteo oficial de los votos definió el destino del proyecto presupuestario con un resultado de 136 votos positivos, 112 negativos y 3 abstenciones. Inicialmente, la votación cerró con 137 adhesiones, 111 rechazos y 3 abstenciones. Sin embargo, momentos después de announced el resultado, el diputado Carlos Cisneros solicitó modificar el sentido de su voto a negativo. Este cambio redujo ligeramente el margen de victoria, ajustando la cifra final a 136 votos afirmativos. Esta maniobra política fue fundamental para definir la mayoría absoluta requerida para avanzar con la norma.

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La sesión también incluyó la aprobación de una reforma crucial para la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA). La Cámara validó las modificaciones impuestas previamente por el Senado, reformulando el artículo que regula las mayorías exigidas para remover a los directores de la autoridad monetaria. La revisión de la versión aprobada por la Cámara alta fue ratificada con 141 votos a favor y 99 abstenciones, sin que se registraran votos negativos. De haber existido votos negativos, se habría sancionado la media sanción original de la Cámara baja, lo que subraya la precisión del mecanismo legislativo utilizado.

Conflictos internos sobre el financiamiento universitario

Uno de los puntos más conflictivos del presupuesto fue el capítulo vinculado al financiamiento universitario, donde el Gobierno Nacional no logró los apoyos necesarios dentro de su propia estructura. El proyecto gubernamental para financiar universidades cosechó 130 votos negativos frente a 121 afirmativos, con cero abstenciones. Este rechazo interno evidenció las tensiones dentro del bloque oficialista y la complejidad de mantener la disciplina legislativa en temas sensibles para el sector educativo.

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En contraposición, el dictamen de la oposición propuso un incremento de las partidas presupuestarias hasta alcanzar la cifra de 11 billones de pesos. Esta propuesta alternativa registró 136 votos positivos y 11 negativos, cifra que se ajustó tras el cambio de voto de dos legisladores. La aprobación de esta mención específica permitió equilibrar los votos totales y facilitar la media sanción general del presupuesto. La discrepancia entre ambas visiones refleja el debate sobre el monto y la destinación de los recursos públicos para la educación superior.

Estrategias de negociación y figuras clave

La gestión política para asegurar la aprobación recaía principalmente en el diputado Martín Menem, quien tuvo una jornada intensa tratando de contener a los bloques aliados. Menem trabajó para garantizar los votos suficientes a pesar de las incertidumbres que surgieron durante el día. Las tensiones comenzaron a despejarse a partir de la llegada al Congreso del jefe de Gabinete, Diego Santilli. La presencia de Santilli fue decisiva para negociar las pocas diferencias pendientes y calmar los ánimos dentro de las filas legislativas.

Paralelamente, el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt, también estuvo presente en Diputados para transmitir calma y confianza en el proceso. Devitt se mostró seguro de que la administración estaba en posesión de más de 130 votos para aprobar el presupuesto antes de que se cerrara la sesión. La coordinación entre Santilli, Devitt y Menem permitió superar los obstáculos finales y asegurar la aprobación de la norma, consolidando la unidad necesaria en un contexto de alta polarización legislativa.

Próximos pasos y alcance legislativo

Con la media sanción obtenida en la Cámara de Diputados, el proyecto de Presupuesto 2027 ha sido girado formalmente al Senado. La alta cámara legislativa deberá tratar la norma durante el período de sesiones extraordinarias que se desarrollará en diciembre. Este plazo limitado implica una carrera contra el tiempo para finalizar el debate y sancionar la ley definitiva antes de que finalice el año en curso. La aprobación en ambas cámaras será esencial para la ejecución financiera del Estado nacional en el próximo ejercicio económico.