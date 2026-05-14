Diputados abordan la sesión especial para interpelación a Adorni, pero no logran quórum

Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro, Pablo Juliano, Nicolás Massot y los diputados del FIT, entre otros, abortaron este miércoles la convocatoria a la sesión prevista para este jueves con el objetivo de emplazar a las comisiones con el propósito de impulsar la interpelación a Manuel Adorni. Pasadas las 20, los legisladores solicitaron por nota a Martín Menem que 'tenga a bien dejar sin efecto el pedido de convocatoria a sesión especial oportunamente requerido, en virtud de lo establecido en los artículos 35 y 36 del Reglamento de esta Honorable Cámara, con fecha jueves 14 de mayo de 2026 a las 11'. La explicación que ofrecieron los diputados que promovían la sesión fue que se trataba de 'una suspensión' para 'agregar algunos temas de la agenda social y poder reforzar el quórum'. En rigor, la oposición estaba lejos de arrimarse a los 129 integrantes de la Cámara Baja para abrir el debate.

Esteban Paulón , Maximiliano Ferraro , Pablo Juliano , Nicolás Massot y los diputados del FIT , entre otros, abortaron este miércoles la convocatoria a la sesión prevista para este jueves con el objetivo de emplazar a las comisiones con el propósito de impulsar la interpelación a Manuel Adorni .

Pasadas las 20, los legisladores solicitaron por nota a Martín Menem que 'tenga a bien dejar sin efecto el pedido de convocatoria a sesión especial oportunamente requerido, en virtud de lo establecido en los artículos 35 y 36 del Reglamento de esta Honorable Cámara, con fecha jueves 14 de mayo de 2026 a las 11'. La explicación que ofrecieron los diputados que promovían la sesión fue que se trataba de 'una suspensión' para 'agregar algunos temas de la agenda social y poder reforzar el quórum'.

En rigor, la oposición estaba lejos de arrimarse a los 129 integrantes de la Cámara Baja para abrir el debate. Tal como informó LPO, los bloques vinculados a los gobernadores aliados a la Casa Rosada estaban en contra de la interpelación a Adorni.

'La interpelación es un error, si lo hacemos se va a victimizar', fue la respuesta de una diputada gravitante de Provincias Unidas. Pese a la presión de Macri, los diputados del PRO no van a dar quórum contra Adorni y critican a Dietrich y De Andreis Por otra parte, Cristian Ritondo y buena parte de la bancada del PRO desoyó el mandato de Mauricio Macri para votar contra el jefe de Gabinete.

En una reunión por Zoom, el jefe del bloque ratificó el criterio de que no se sientan a sus bancas cuando la convocatoria corre por cuenta de la oposición a Javier Milei. 'Que junte el quórum el que convoca', resumieron





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