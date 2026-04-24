Diputada Denuncia Penalmente a Milei por Restricción a la Prensa

La diputada Marcela Pagano ha presentado una denuncia penal contra el presidente Javier Milei en respuesta a la prohibición de acceso a la Casa Rosada para periodistas acreditados, calificándola como un ataque a la libertad de prensa y un retroceso institucional.

La diputada nacional Marcela Pagano ha generado una fuerte conmoción en el ámbito político argentino al anunciar formalmente una denuncia penal contra el presidente Javier Milei .

Esta acción legal es una respuesta directa a la reciente decisión del gobierno de restringir el acceso de periodistas acreditados a la Casa Rosada, una medida que la legisladora ha calificado como una grave violación de las instituciones democráticas y un precedente alarmante. A través de sus plataformas en redes sociales, Pagano ha expresado su indignación y rechazo absoluto a esta política, estableciendo un vínculo directo con los periodos más represivos de la historia argentina, donde la libertad de prensa fue sistemáticamente atacada y suprimida.

La diputada fundamenta su decisión de recurrir a la justicia en la defensa irrestricta de la libertad de prensa, un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática. Subraya con firmeza que la Casa Rosada, como sede del Poder Ejecutivo, no es propiedad privada del gobierno de turno ni de sus funcionarios, y que, por lo tanto, el acceso a la prensa no puede ser arbitrariamente restringido.

Pagano enfatiza que esta restricción es un hecho sin precedentes en la Argentina democrática, señalando que desde el retorno a la democracia en 1983 no se había implementado una medida similar que limitara el acceso de los periodistas a la Casa Rosada. Considera que esta acción representa una seria amenaza a las instituciones y un ataque directo al derecho a la información.

La diputada advierte que impedir el trabajo de los periodistas acreditados es una señal de alerta que no puede ser ignorada, ya que la supresión de la libertad de expresión es el primer paso hacia el silenciamiento de cualquier voz crítica y disidente. En un mensaje contundente, Pagano declara que no permitirán que se silencien sus voces y que continuarán defendiendo el derecho a la información.

La denuncia penal presentada por Pagano no solo se centra en la restricción del acceso a la Casa Rosada, sino que también busca establecer responsabilidades penales por la posible violación de derechos fundamentales garantizados por la Constitución Nacional. La diputada argumenta que la libertad de prensa es esencial para el funcionamiento de una democracia saludable y que cualquier intento de restringirla o coartarla debe ser combatido con firmeza.

Pagano ha convocado a otros legisladores, organizaciones de la sociedad civil y periodistas a unirse a esta defensa de la libertad de prensa, instándolos a movilizarse y a exigir al gobierno que rectifique su política. La legisladora ha expresado su preocupación por el impacto que esta medida puede tener en la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno, argumentando que la prensa libre es un control esencial sobre el poder y que su restricción puede conducir a la corrupción y al abuso de autoridad.

Además, Pagano ha criticado la falta de diálogo y la intransigencia del gobierno en relación con este tema, lamentando que no se haya buscado un acuerdo con los representantes de los medios de comunicación para abordar las preocupaciones que motivaron la restricción del acceso a la Casa Rosada. La diputada ha reiterado su compromiso de defender la libertad de prensa hasta las últimas consecuencias, advirtiendo que no dudará en utilizar todos los recursos legales a su alcance para proteger este derecho fundamental.

La situación ha generado un amplio debate en la opinión pública argentina, con diversos sectores expresando su apoyo o rechazo a la medida del gobierno y a la denuncia presentada por Pagano. La respuesta del gobierno a la denuncia de Pagano ha sido hasta el momento moderada, limitándose a defender la legitimidad de su decisión y a argumentar que la restricción del acceso a la Casa Rosada es una medida necesaria para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de la administración pública.

Sin embargo, la denuncia de Pagano ha puesto al gobierno en una posición incómoda y ha generado una creciente presión por parte de la oposición y de los medios de comunicación. La diputada ha advertido que esta es solo el comienzo de una serie de acciones legales y políticas que emprenderá para defender la libertad de prensa y denunciar cualquier intento de censura o restricción de la información.

Pagano ha anunciado que presentará proyectos de ley para fortalecer la protección de la libertad de prensa y para garantizar el acceso a la información pública. Asimismo, ha convocado a una marcha en defensa de la libertad de prensa frente a la Casa Rosada, con el objetivo de visibilizar este problema y de exigir al gobierno que rectifique su política.

La situación ha generado una profunda polarización en la sociedad argentina, con algunos sectores defendiendo la libertad de prensa como un derecho fundamental y otros argumentando que el gobierno tiene derecho a controlar el acceso a sus instalaciones. La denuncia de Pagano ha abierto un debate crucial sobre el papel de la prensa en una sociedad democrática y sobre los límites del poder del gobierno para restringir la libertad de expresión.

La diputada ha concluido su comunicado con una firme declaración de resistencia, reafirmando su compromiso de defender la libertad de prensa y de luchar contra cualquier forma de autoritarismo.

'NO NOS VAN A CALLAR', escribió en mayúsculas, cerrando un mensaje que anticipa una escalada en la tensión entre el gobierno, los medios de comunicación y los representantes de la oposición





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