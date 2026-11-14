Dinamarca golea a Portugal y Noruega vence a Gales en Nations League

Dinamarca goleó 4-1 a Portugal y Noruega venció 3-1 a Gales en la fecha 5 de la Liga A. Los aficionados rindieron homenaje a Cristiano Ronaldo tras su retirada de la selección.

La fase de grupos de la Liga A de la UEFA Nations League 2026/27 registró resultados contundentes durante la quinta jornada. Dinamarca se impuso por 4-1 a Portugal y Noruega ganó 3-1 a Gales en sendos encuentros que definieron el rumbo de sus respectivas eliminatorias. La atención se centró en el partido entre Dinamarca y Portugal, marcado por el adiós de Cristiano Ronaldo al fútbol internacional.

Homenaje a Cristiano Ronaldo en Braga

El Estadio Municipal de Braga fue testigo de una ceremonia emotiva antes del inicio del partido entre Portugal y Dinamarca. Los aficionados lusos rindieron homenaje a Cristiano Ronaldo durante el minuto siete. La grada se puso de pie para ovacionar al ex delantero del Real Madrid, quien imitó el 'SIU' característico de su celebración más famosa.

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En las pantallas del estadio, el mensaje "Gracias, capitán" se proyectó para agradecer la trayectoria del histórico futbolista. Además, todos los jugadores de Portugal saltaron al campo con camisetas de número siete. Una gran pancarta de agradecimiento fue exhibida entre las gradas durante el encuentro, cerrando el ciclo internacional de la estrella.

La retirada oficial de la selección

Cristiano Ronaldo, de 41 años y actualmente jugador del Al Nassr saudí, anunció el pasado 5 de mes su retirada de la selección de Portugal. La decisión se produjo tras desavenencias con el actual seleccionador, Jorge Jesus. Este anuncio marcó el primer compromiso internacional de Portugal sin la presencia del mayor figura en la historia del fútbol de su país.

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Dinamarca domina a Portugal

Sin la figura portuguesa, Dinamarca demostró un dominio absoluto en el terreno de juego. El equipo danés goleó a Portugal con un marcador final de 4-1. Esta victoria consolida la posición de Dinamarca en la clasificación de la Liga A y deja a Portugal en una situación complicada tras la ausencia de su estrella.

Victoria sólida de Noruega ante Gales

En otro de los partidos destacados de la jornada, Noruega venció a Gales por 3-1. Este resultado también tiene implicaciones significativas en la lucha por los puestos de honor de la Liga A. La solidez de Noruega contrasta con el rendimiento irregular de Gales, que busca reaccionar en las fechas restantes del torneo.

Próximos pasos en la Nations League

La fase de grupos de la UEFA Nations League 2026/27 continúa con las fechas restantes por disputarse. Los equipos buscan asegurar sus posiciones para la siguiente ronda y los puestos de clasificación para futuros torneos internacionales. La ausencia de Ronaldo deja un vacío en el ataque de Portugal, que deberá adaptarse a nuevas estrategias bajo la dirección de Jorge Jesus.