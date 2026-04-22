Dinámica cambiaria: el dólar blue baja y el Banco Central refuerza la acumulación de reservas

El mercado cambiario muestra estabilidad con un dólar blue en 1410 pesos y una brecha cambiaria mínima, mientras el BCRA fortalece sus reservas superando los 45.700 millones de dólares.

En la jornada de este miércoles 22 de abril, el mercado cambiario argentino presenta movimientos significativos bajo un escenario de estabilidad relativa en las cotizaciones. El dólar blue , referencia clave del sector informal, se comercializa a 1390 pesos para la compra y 1410 pesos para la venta. Esta cifra refleja una tendencia bajista persistente, acumulando una caída de 120 pesos desde el inicio del presente año, cuando alcanzó picos superiores a los 1530 pesos.

Por su parte, el tipo de cambio oficial, operado a través de las pizarras del Banco Nación, se sitúa en 1350 pesos para la compra y 1400 pesos para la venta. Es fundamental destacar que la brecha cambiaria entre el segmento oficial y el informal se ha comprimido de manera notable, situándose actualmente en un 0,71 por ciento, lo cual marca una dinámica diferente a la observada en periodos de alta volatilidad. Desde una perspectiva técnica y macroeconómica, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) mantiene un ritmo activo en su estrategia de fortalecimiento de las reservas internacionales. La entidad monetaria ha logrado sumar 235 millones de dólares durante la última rueda en el Mercado Único y Libre de Cambios, encadenando un ciclo positivo de 59 jornadas consecutivas de compras netas. Con este desempeño, las reservas brutas alcanzan los 45.779 millones de dólares, consolidando el plan anunciado a finales del año anterior. Asimismo, el dólar mayorista cotiza a 1397,20 pesos, operando con holgura por debajo del techo de la banda cambiaria fijado en 1687,07 pesos. El Gobierno ha introducido cambios relevantes en la política monetaria para 2026, vinculando la actualización de las bandas de fluctuación al dato de inflación mensual, que para el mes de abril toma como referencia el 2,9 por ciento del IPC registrado en febrero. Mientras tanto, el dólar tarjeta sigue siendo la variante más costosa para el público, alcanzando los 1820 pesos debido a la carga impositiva vigente. En el plano regional, el fortalecimiento del real brasileño frente al peso argentino añade un capítulo interesante a la competitividad del comercio exterior. El real registra un ascenso interanual superior al 40 por ciento, pasando de una paridad de 5,8 en 2025 a los niveles de 4,96 unidades actuales. Esta apreciación de la divisa brasileña proporciona un respiro necesario para la industria argentina, permitiendo una leve mejora en la competitividad de las exportaciones locales hacia su principal socio comercial. Analistas del mercado sugieren que esta dinámica es bien recibida en un contexto donde el peso argentino ha mostrado signos de sobrevaluación frente al dólar. Por otro lado, los tipos de cambio financieros, como el dólar MEP y el CCL, muestran una cotización de 1414 pesos y 1470,80 pesos respectivamente, manteniendo una alineación coherente con las expectativas del mercado local. La gestión de las variables macroeconómicas durante este trimestre sugiere que el Ejecutivo busca mantener el equilibrio cambiario, apostando por la acumulación de divisas y una mayor previsibilidad en el ajuste de las bandas, lo que refleja un cambio estructural en comparación con los años precedentes bajo el esquema de cepo cambiario





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