Dilema Táctico y Físico: Eduardo Coudet y la Incógnita de Acuña y Montiel para la Semifinal contra Central

Eduardo Coudet enfrenta una decisión crítica sobre la alineación de Marcos Acuña y Gonzalo Montiel, balanceando la necesidad de jerarquía frente a los riesgos de lesiones físicas previos al Mundial.

El entrenador Eduardo Coudet se encuentra en una encrucijada táctica y humana de primer orden. De cara al enfrentamiento decisivo de la semifinal contra Central, la lista de convocados incluye nombres de peso como Marcos Acuña y Gonzalo Montiel , pero la gran interrogante no es si están presentes, sino en qué medida están realmente aptos para soportar la intensidad de un encuentro de tal magnitud.

El técnico debe navegar entre dos aguas: la tentación de contar con la jerarquía indiscutible de jugadores curtidos en las batallas más duras del fútbol mundial y el riesgo latente de agravar lesiones que podrían comprometer no solo el presente del equipo, sino también el futuro inmediato de los futbolistas en la Selección Argentina. Esta decisión se toma en un clima de tensión máxima, donde cada detalle físico puede ser la diferencia entre el triunfo y el fracaso.

El caso de Marcos Acuña es particularmente preocupante debido a su historial reciente de molestias musculares. Las alarmas se encendieron durante el duelo frente a Gimnasia, donde el jugador se vio obligado a abandonar el terreno de juego en el descanso debido a una carga en el isquiotibial derecho.

No obstante, el problema parece ser recurrente, ya que también ha sufrido molestias en el isquiotibial izquierdo, la misma zona que presentó un desgarro previo contra Estudiantes de Río Cuarto. Esta fragilidad física ya tuvo consecuencias reales, obligándolo a ausentarse en los amistosos preparatorios de la Selección ante Mauritania y Zambia.

Para Coudet, Acuña representa un valor agregado inmenso, especialmente por su capacidad para manejar la presión y su calidad técnica, pero el miedo a una recaída es una sombra constante que obliga a analizar cada entrenamiento con una cautela extrema. Además, el componente emocional es fuerte, ya que el partido podría ponerlo frente a frente con Ángel Di María, su compañero de glorias en Qatar y la Finalissima.

Por otro lado, la situación de Gonzalo Montiel es igualmente compleja. Aunque quizás no ha estado tan expuesto mediáticamente por lesiones recientes como Acuña, su importancia es estructural. Montiel es percibido como el capitán sin cinta, el líder silencioso que aporta equilibrio emocional y una competitividad feroz en cada balón dividido.

Sin embargo, el calendario es implacable y el reloj corre en contra. Faltan apenas treinta y un días para que la Selección Argentina haga su debut en el Mundial enfrentando a Argelia, y cualquier percance físico en esta semifinal podría ser catastrófico para sus aspiraciones personales y colectivas.

Coudet sabe que contar con Montiel le da una seguridad defensiva y una experiencia en escenarios hostiles que pocos jugadores poseen, pero el riesgo de perderlo justo antes de la cita máxima del fútbol es un peso difícil de ignorar. Ante este panorama, el cuerpo técnico ha comenzado a mirar con más detenimiento las opciones disponibles en el banco de suplentes.

Fabricio Bustos ha emergido como una alternativa viable; su desempeño ante Gimnasia fue positivo y ha mostrado una evolución notable bajo la dirección de Coudet, quien ya conoce sus virtudes desde su etapa conjunta en el Inter de Porto Alegre. Por el flanco izquierdo, Matías Viña ha demostrado un crecimiento sostenido y una personalidad arrolladora.

Su capacidad de adaptación fue evidente incluso en situaciones límite, como aquel episodio ante Carabobo donde tuvo que asumir responsabilidades extraordinarias tras la expulsión de Santiago Beltrán. La existencia de estas variantes alivia parcialmente la presión sobre el entrenador, pero no elimina la angustia de saber que, en partidos de eliminación directa, la diferencia individual de un jugador de élite puede cambiar el destino de una temporada completa.

La decisión final será un acto de equilibrio entre la necesidad inmediata de ganar y la responsabilidad de cuidar el capital humano





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