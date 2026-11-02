Difusión inusual de diálogos de árbitros y var en vivo genera sorpresa y debate en el mundo del fútbol

El hecho inédito de publicar las comunicaciones entre el árbitro central y el var durante el desarrollo de un partido rompe con la tradición de solo mostrar aciertos, permitiendo al público analizar en detalle tanto un dogso no revisado como la confirmación de una expulsión por falta grave.

La difusión de las comunicaciones internas entre los árbitros y el equipo de Var durante un partido de fútbol generó una reacción inesperada en la comunidad deportiva, marcando un precedente notable al romperse con la norma habitual de no compartir estos diálogos en tiempo real o el mismo día del encuentro.

Generalmente, los fragmentos de audio se filtran o publican a posteriori, y cuando se utilizan plataformas como YouTube, es para mostrar jugadas donde el arbitraje ha acertado en sus decisiones. Sin embargo, este caso fue atípico al exponer un diálogo donde se decidió no solicitar una revisión en campo, lo cual es una práctica poco común, y al mismo tiempo, mostrar con detalle los análisis técnicos que llevan a una expulsión.

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La costumbre establecida por la Dirección Nacional de Arbitraje ha sido siempre la de conceder autorización para la difusión únicamente cuando se ratifican buenas llamadas, utilizando el canal oficial para evidenciar aciertos y no para admitir errores o disputas técnicas abiertas ante el público. Esta vez, sin embargo, se permitió escuchar la conversación completa, lo que incluye tanto el análisis de un posible Dogso como la verificación de una falta con tarjeta roja, ofreciendo al espectador una ventana inusualmente transparente hacia el proceso decisional del cuerpo arbitral.