Dificultades para coleccionar figuritas del álbum del Campeonato Mundial en Qatar

La cacheta Sierra enfrentó una escasez y precios verdaderamente astronómicos al intentar conseguir figuritas del álbum del Campeonato Mundial 2026.

Durante su participación en un programa coleccionable, la cacheta Sierra se dedicó a recopilar las figuritas del álbum del Mundial 2026, sin embargo, se enfrentó a una escasez y a precios verdaderamente astronómicos.

En Mercado Libre, un lucaku, la figurita del 'El Dorado', de color dorado, se revende por quinientos mil pesos, solo por tener la tapa dorada. En medio de las quejas, sus compañeros intentaron ponerle humor a la situación. Chechu Bonelli le sugirió:. Entre risas, el actor reveló que ya había recibido el mismo consejo en su casa:.

Luego de que se mostrara indignado por los precios en reventa del nuevo álbum del Mundial y la dificultad para conseguirlos, se le preguntó cuánto dinero hace falta, en promedio, para completar toda la colección de figuritas. Según estudios realizados por las universidades de Cardiff y Ginebra, una persona que compra sobres (sin intercambiar repetidas) cuesta una media de 3000 dólares. La figurita El Dorado, con tapa dorada, sale por quinientos mil pesos





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