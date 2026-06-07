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Diego Simonet, el "Messi del handball", se despidió con homenaje histórico en Montpellier

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Diego Simonet, el "Messi del handball", se despidió con homenaje histórico en Montpellier
Diego SimonetHandballMontpellier
📆6/7/2026 7:19 PM
📰DiarioOle
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El astro argentino Diego Simonet jugó su último partido y vio retirada su camiseta número 4 en el estadio del Montpellier francés, en una ceremonia emotiva que contó con la presencia de su familia y el reconocimiento del rival. Simonet, figura clave de Los Gladiadores y múltiple campeón con el club galo, dejó un legado como uno de los jugadores más creativos y exitosos del handball mundial.

El emblemático jugador de la Selección Argentina de handball, Diego Simonet , disputó el último partido de su brillante carrera en el estadio de Montpellier , Francia, donde su camiseta número 4 fue retirada y colocada en lo alto del recinto en un emotivo homenaje.

El evento, que tuvo lugar el 7 de junio de 2026, contó con la presencia de toda su familia y con la participación especial del equipo rival, que también rindió tributo al considerado "el Messi del handball". Simonet, nacido en Buenos Aires el 2 de diciembre de 1989, esrecordado por su creatividad, pases imposibles y lectura avanzada del juego, características que lo convirtieron en una figura única tanto en la Celeste y Blanca como en el Montpellier, club con el que ganó múltiples títulos.

Entre sus logros más destacados se encuentran la Champions League 2017/2018, donde fue elegido MVP de las Finales, convirtiéndose en el único jugador no europeo en conseguirlo, además de dos Copas de Francia, dos Copas de la Liga y dos Supercopas de Francia. Con la Selección Argentina, participó en tres Juegos Olímpicos (Londres 2012, Tokio 2020 y París 2024, ausente en Río 2016 por lesión) y seis Campeonatos Mundiales (2011, 2013, 2015, 2017, 2021 y 2023; se perdió el de 2019 por lesión).

Fue pieza central en la generación más exitosa de Los Gladiadores, que elevó al handball argentino a la élite internacional. En total, anotó 454 goles con la camiseta nacional, ubicándose como cuarto máximo goleador histórico detrás de Federico Pizarro, Federico Fernández y Andrés Kogovsek. También cosechó cuatro oros en Torneos Panamericanos o Sur-Centro (2010, 2012, 2014, 2020) y tres en Juegos Panamericanos (Guadalajara 2011, Lima 2019 y Santiago 2023).

El retiro de su número 4 en Montpellier simboliza el cierre de una era para uno de los deportistas argentinos más talentosos de las últimas décadas, cuyo legado trasciende fronteras y whose influence on the sport remains indelible

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Diego Simonet Handball Montpellier Los Gladiadores Retiro

 

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