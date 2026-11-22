El Atlético de Madrid derrotó 3-0 a Getafe, llevando a Diego Simeone a superar las 345 victorias en La Liga y convertirse en el entrenador con más triunfos en la historia del campeonato español.

El Atlético de Madrid logró una contundente victoria de 3-0 ante el Getafe en el estadio Coliseum, un resultado que trasciende lo deportivo al consagrar a Diego Simeone como el técnico con más triunfos en la historia de La Liga. Este éxito arribó durante la jornada 13 del campeonato español, marcando un hito definitivo en la trayectoria del director técnico argentino que lleva más de una década al mando del equipo colchonero.

Un récord histórico superado en 56 años

La goleada visitante permitió que Simeone alcanzara las 345 victorias totales en la competición, desbancando a Luis Aragoneses quien hasta el momento detentaba la plusmarca con 344 triunfos acumulados en 756 partidos disputados con diferentes clubes. El histórico entrenador de 56 años demostró una estabilidad y consistencia extraordinarias desde su debut en enero de 2012, consolidando un legado que ahora lo coloca muy por encima de figuras legendarias como Miguel Muñoz con 323 victorias, Ernesto Valverde con 278 y Manuel Pellegrini con 272.

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Talento familiar y dominio táctico en el campo

El dominio del Atlético de Madrid se materializó gracias a la presencia titular de Julián Álvarez y Giuliano Simeone, quienes aportaron la jerarquía necesaria para doblegar al rival desde el minuto inicial. En la primera mitad, la presión constante llevó a que el equipo visitante anotara en dos ocasiones distintas: primero a través de un asistencias de Alex Baena y posteriormente con un gol ayudado por Johnny Cardoso, lo que le dio un margen de comodidad para controlar el ritmo del encuentro sin sustos.

Defensa sólida y cierre penal sentenciador

La solidez defensiva y la efectividad ofensiva del equipo de Simeone se complementaron perfectamente en la segunda etapa, donde la victoria se refinó con un tanto de Alex Grimaldo desde el punto de penalti que puso el cierre definitivo al marcador. Este resultado no solo refleja la eficiencia del planteo táctico, sino también la capacidad del conjunto para mantener la concentración durante los noventa minutos, algo que el mismo técnico valoró enormemente al reconocer el trabajo colectivo detrás de cada uno de estos 345 partidos ganados.

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Emoción y reconocimiento del cuerpo técnico

Tras el pitido final, Simeone mostró una profunda emoción durante la conferencia de prensa, destacando que ese número tan elevado de victorias no es un mérito individual, sino el resultado del esfuerzo de jugadores, directivos, hincha y todo el staff técnico. Su declaración resalta la importancia del tejido humano alrededor del club, señalando que cada triunfo es fruto de una estructura sólida que ha permitido al Atlético de Madrid coronarse campeón de La Liga en dos oportunidades anteriores bajo su dirección.

Implicaciones deportivas y clasificación europea

En el contexto de la tabla de posiciones, esta victoria posiciona al Atlético de Madrid en el tercer lugar con 31 unidades, manteniéndose en la pelea directa por los puestos de clasificación a la Liga de Campeones. El equipo solo queda atrás del Real Madrid con 33 puntos y del Barcelona con 36 unidades, lo que confirma que el récord personal de Simeone coincide con una temporada competitiva donde el equipo sigue vigente en la élite del fútbol español y listo para buscar nuevos títulos en las próximas fechas.