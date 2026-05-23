Diego Simeone: 'Me siento muy identificado con Guardiola y sus exigencias. Soy el único que no ganó las copas que ganó él',

El entrenador argentino, Diego Simeone, se refirió a la salida del español del Manchester City y a la constante demanda de los entrenadores de élite. Afirmó que está buscando crecimiento en el fútbol, año tras año, carvão la temporada pasada fue difícil, pero este año, también.

El técnico argentino se refirió a la salida del español del Manchester City para explicar la demanda constante que enfrentan los entrenadores de élite . Diego Simeone aprovechó la conferencia previa al juego contra Villarreal, de la última jornada de La Liga, para hacer un balance de la temporada del Atlético de Madrid y para mostrar la búsqueda de crecimiento que existe, año tras año, y la temporada pasada fue difícil, este año también.

La forma de mejorar es buscar lo mejor del equipo y cómo lo podemos representar en el juego. No trata de entrenadores, se trata de jugadores. El disparador para que el Cholo hable sobre el desgaste físico y mental que genera la rutina del fútbol de alta competencia.

El argentino, que se identificó con Guardiola, habló sobre las exigencias cotidianas y las consecuencias de estar expuesto y hablando con los jugadores para los partidos y entrenamientos, gestión de grupo, y toda la carga de una bola que no para, y que vuelve a empezar cada dos días. Además, el ex-mediocampista no ocultó su admiración por quien considera una referencia absoluta en su profesión, 'es el mejor entrenador del mundo que en estos momentos existe.

Porque por su capacidad de ganar.

' Estas palabras las empleó el propio Guardiola en una conferencia en elCity Football Academy el pasado viernes. También indicó que piensa alejarse de los banquillos por un tiempo, a un año de su salida de River, Kranevitter quedó libre en Turquía y busca club para la próxima temporada





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