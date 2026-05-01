Diego Peretti se recupera en su hogar tras un procedimiento cardiovascular

El actor Diego Peretti fue intervenido con éxito por una cardiopatía isquémica y ya se encuentra en su casa recuperándose. Se reprogramaron funciones de la obra 'El jefe del jefe'.

El reconocido actor Diego Peretti , de 63 años, se encuentra recuperándose en su hogar tras ser sometido a un procedimiento cardiovascular en el prestigioso Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).

La noticia de su internación y posterior intervención se conoció el jueves 30 de abril, generando preocupación entre sus seguidores y la comunidad artística. La situación motivó la reprogramación de cuatro funciones de la exitosa obra teatral 'El jefe del jefe', que Peretti protagoniza en Paseo la Plaza, originalmente previstas para el fin de semana.

El actor había asistido a un control médico rutinario el martes pasado, en un instituto especializado en enfermedades cardíacas, cuando el equipo médico consideró necesaria su hospitalización para realizar estudios más exhaustivos. Tras una evaluación detallada, se determinó la necesidad de colocarle un stent el miércoles 29 de abril. La intervención, afortunadamente, resultó exitosa.

La periodista Maru Leone fue la primera en confirmar la noticia, explicando que el actor se había sometido a un chequeo cardíaco debido a ciertas irregularidades detectadas por los médicos. La decisión de internarlo fue una medida de precaución para llevar a cabo estudios más profundos y determinar el mejor curso de acción.

'Salió todo bien', aseguró la comunicadora de El Observador, brindando tranquilidad sobre la evolución de Peretti. El diagnóstico del actor corresponde a una cardiopatía isquémica, una condición médica que se produce cuando las arterias coronarias se estrechan, dificultando el flujo sanguíneo hacia el corazón. El procedimiento al que fue sometido consistió en la colocación de un stent, un pequeño tubo que se inserta en las arterias para desbloquearlas y restaurar el flujo sanguíneo adecuado, permitiendo que el corazón funcione correctamente.

La producción de 'El jefe del jefe' informó rápidamente sobre la reprogramación de las funciones, priorizando la salud y el bienestar del actor. Se confirmó que Peretti retomará sus funciones la semana próxima, lo que demuestra su rápida recuperación y su compromiso con el proyecto.

La reprogramación de las funciones de 'El jefe del jefe' se realizó de la siguiente manera: la función del viernes 1 de mayo a las 20:00 se trasladó al viernes 22 de mayo; las dos funciones del sábado 2 de mayo a las 19:15 y 21:15 se realizarán el sábado 23 de mayo; y la función del domingo 3 de mayo a las 19:15 se reprogramó para el domingo 24 de mayo. Los tickets para las nuevas fechas ya están disponibles.

Diego Peretti se encuentra en un momento laboral muy activo, con varios proyectos en curso. Además del estreno de su última película, 'Risa y la cabina del viento', y su participación en 'El jefe del jefe', el actor protagoniza 'Lo dejamos acá', una serie que se estrenará en Netflix el 8 de septiembre, junto a Ricardo Darín.

Este nuevo proyecto promete ser otro éxito en la carrera de Peretti, consolidándolo como uno de los actores más importantes y versátiles del cine y la televisión argentina. Su regreso a los escenarios con 'El jefe del jefe' es esperado con entusiasmo por sus fans, quienes celebran su recuperación y su pronta vuelta a la actividad artística.

La dedicación y profesionalismo de Peretti son admirados por sus colegas y el público, y su trayectoria lo convierte en una figura emblemática de la cultura argentina





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