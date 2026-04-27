Diego Perea, exfutbolista de San Lorenzo, expone su dramática situación económica y pide ayuda

El delantero colombiano, actualmente en Sportivo Barracas, reveló a través de un video en TikTok que está al borde del desalojo por deudas y responsabilizó a sus representantes por su precaria situación. Busca una oportunidad laboral para sostener a su familia.

Diego Perea , un nombre reconocido en el fútbol argentino por su paso por San Lorenzo y actualmente defendiendo los colores de Sportivo Barracas , se encuentra atravesando una situación económica extremadamente delicada.

Acompañado por su pareja y su hijo, el delantero colombiano, quien tuvo la oportunidad de disputar seis encuentros con la camiseta de Barracas en el año 2023, incluyendo una expulsión que marcó su participación, ha decidido exponer públicamente la difícil realidad que enfrenta su familia. La desesperación lo ha llevado a recurrir a las redes sociales, específicamente a TikTok, para compartir su historia y solicitar ayuda.

Perea, con un historial que también incluye su paso por clubes como Cúcuta en Colombia, Almirante Brown y Real Tomayapo en Bolivia, se siente acorralado por las deudas y la inminente posibilidad de quedarse sin hogar. En un video desgarrador, el futbolista expresa su vergüenza al tener que recurrir a este tipo de medidas, pero justifica su decisión como la única vía que le queda para buscar una solución a su precaria situación.

Su voz, cargada de angustia, revela la magnitud del problema: “Me da un poco de vergüenza hacer este tipo de videos y mostrarme así, pero es la única salida que encontramos. Tengo muchas deudas y prácticamente nos están echando a la calle”. La situación es particularmente dolorosa por el impacto que tiene en su hijo, a quien busca proteger y ofrecer un futuro mejor.

Perea no se limita a lamentar su destino; también apunta directamente a los representantes que manejaron su carrera profesional, acusándolos de haberlo perjudicado económicamente y de haber priorizado sus propios intereses por encima del bienestar del jugador. La confianza depositada en estas personas, que debían velar por sus intereses, se ha transformado en una profunda decepción y en la raíz de sus problemas actuales.

La búsqueda de una oportunidad laboral se ha vuelto imperativa para asegurar el sustento de su familia y evitar una situación aún más crítica. El futbolista no busca un favor, sino una oportunidad para demostrar su valía y reconstruir su vida. La exposición pública es un acto de valentía y desesperación, impulsado por el amor y la responsabilidad hacia su hijo.

La situación de Perea pone de manifiesto las vulnerabilidades que enfrentan muchos deportistas profesionales, quienes a menudo son víctimas de malas prácticas y decisiones financieras perjudiciales. La necesidad de una mayor protección y asesoramiento legal para los jugadores se vuelve evidente en casos como este. La solidaridad y el apoyo de la comunidad futbolística y del público en general podrían ser cruciales para ayudar a Perea a superar esta difícil etapa.

El partido del lunes contra Central Córdoba de Rosario, correspondiente a la fecha 9 de la Primera C, podría ser una oportunidad para que el colombiano demuestre su talento y recupere la confianza en su carrera, aunque la preocupación por su situación personal inevitablemente lo acompañará en el campo de juego. Se espera que Perea sea titular en el encuentro, pero su mente estará dividida entre el rendimiento deportivo y la angustia por el futuro de su familia.

La esperanza de encontrar una solución a sus problemas económicos y de brindar un hogar estable a su hijo lo impulsará a dar lo mejor de sí en cada jugada. La historia de Diego Perea es un llamado de atención sobre la importancia de la transparencia y la ética en el manejo de la carrera de los deportistas, así como la necesidad de brindarles apoyo y protección ante situaciones de vulnerabilidad.

La solidaridad y la empatía son fundamentales para ayudar a aquellos que, como Perea, se encuentran luchando por salir adelante en medio de la adversidad. El impacto emocional de esta situación es inmenso, y el apoyo de la comunidad puede marcar la diferencia en la vida del futbolista y su familia. La búsqueda de una oportunidad laboral no solo es una cuestión económica, sino también una cuestión de dignidad y de esperanza en un futuro mejor.

La historia de Perea es un testimonio de la resiliencia humana y de la capacidad de superar los obstáculos con valentía y determinación. La comunidad futbolística tiene la responsabilidad de apoyar a sus miembros en momentos de dificultad y de promover prácticas más justas y transparentes en el manejo de sus carreras profesionales





TyCSports / 🏆 14. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Diego Perea San Lorenzo Sportivo Barracas Deudas Fútbol Ayuda Tiktok Representantes

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Independiente se jugará el semestre ante San Lorenzo: la mala racha que preocupaEl Rojo, que arrastra una muy mala estadística fuera de su estadio, tendrá un duelo decisivo en el Nuevo Gasómetro.

Read more »

Sin Neymar y con doblete argentino, Santos empató antes de visitar a San LorenzoEl Peixe, que cuidó a Ney para el duelo en el Gasómetro por Sudamericana, lo ganaba 2-0 por los goles de Rollheiser pero se durmió y terminó 2-2 con Bahía.

Read more »

Neymar, ausente en el entrenamiento de Santos: ¿viaja a Argentina para jugar contra San Lorenzo?El 10 no formó parte de la práctica de este domingo del Peixe en suelo paulista. ¿Qué le pasó?

Read more »

Independiente al límite: Definición ante San Lorenzo y problemas defensivosIndependiente enfrenta un partido crucial contra San Lorenzo para avanzar en el Torneo Apertura, mientras el técnico Quinteros busca solucionar la fragilidad defensiva del equipo, que ha concedido 23 goles en 16 partidos. La dupla Lomónaco-Valdez ha mostrado un rendimiento inferior al esperado.

Read more »

San Lorenzo repetiría equipo otra vez ante Santos que tiene a Neymar en dudaÁlvarez no guardó titulares pero igual mantendría el mismo equipo. Del otro lado, el crack brasileño viaja a Argentina pero no se sabe si juega...

Read more »

San Lorenzo vs Independiente: ¿el empate clasifica a ambos?El Ciclón y el Diablo se enfrentarán en el próximo fin de semana. Igualar le sirve cualquier resultado a los de Boedo. Y a la Rojo casi puede que también...

Read more »