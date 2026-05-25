El exfutbolista Diego Milito y Hernán Crespo son las opciones más firmes para ser el nuevo entrenador de Racing, según diversas fuentes. La razón principal es su experiencia, su perfil internacional y su disponibilidad inmediata. La condición económica puede ser determinante en la elección del nuevo entrenador, ya que Milito ha manifestado su deseo de ser cuidadoso con la economía del club y destinar la mayor parte del dinero que ingrese al predio de entrenamiento que se está construyendo en Ezeiza.

El exfutbolista Diego Milito , actualmente sin club, se ha convertido en la opción más firme para ser el nuevo entrenador de Racing , según diversas fuentes.

La razón principal es su experiencia, su perfil internacional y su disponibilidad inmediata. Otro nombre destacado es Hernán Crespo, actual entrenador de Argentinos Juniors, quien también se encuentra libre y ha manifestado su interés en dirigir a Racing.

La condición económica puede ser determinante en la elección del nuevo entrenador, ya que Milito ha manifestado su deseo de ser cuidadoso con la economía del club y destinar la mayor parte del dinero que ingrese al predio de entrenamiento que se está construyendo en Ezeiza. La salida de Costas ha sido una noticia inesperada para los hinchas de Racing, no solo por tratarse de un referente histórico del club, sino también por los títulos internacionales obtenidos durante su ciclo, entre ellos la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa 2025.

Sin embargo, la reciente eliminación continental y el desgaste interno terminaron inclinando la decisión de la dirigencia. En paralelo, el clima político y futbolístico en Avellaneda se mantiene tenso, con distintos grupos de hinchas convocando banderazos y expresando públicamente su rechazo a la salida de Costas, en medio de un escenario de incertidumbre sobre el futuro futbolístico del club





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