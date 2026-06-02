Diego Lugano señala a Portugal como favorita para el Mundial y critica el arbitraje en Qatar 2022

El exdefensor uruguayo Diego Lugano analizó las selecciones candidatas al Mundial, destacó a Portugal por encima de Brasil y Argentina, y volvió a cuestionar las decisiones arbitrales que beneficiaron a la Argentina en Qatar 2022, además de recordar la polémica eliminación de Uruguay.

El exdefensor uruguayo Diego Lugano , conocido por sus declaraciones polémicas y su paso por clubes como San Pablo y Paris Saint-Germain, volvió a ser noticia al analizar las selecciones que competirán en la próxima Copa del Mundo.

En su participación en el programa brasileño 'Resenha da Rodada', Lugano no dudó en señalar a Portugal como el gran candidato al título, por encima de Brasil y Argentina. Según él, el equipo portugués reúne todas las condiciones para pelear por la corona gracias a su profundidad de plantilla y al factor energético que lo rodea.

Además, destacó que Cristiano Ronaldo disputará su sexta copa, y de consagrarse, se convertirá en uno de los más grandes de la historia. Para algunos, ya está sentado en esa mesa. Con su característico estilo irónico, Lugano comparó esta situación con lo ocurrido en Qatar 2022, cuando la Argentina se consagró campeón del mundo con decisiones arbitrales que generaron controversia.

El ex capitán de la Celeste fue contundente al referirse a los penales otorgados a la selección argentina en aquel Mundial. En su intervención, aseguró: 'No hay dudas que le dieron una ayuda. Tendrán sus méritos, pero cuatro de los cinco penales que le cobraron no fueron. Totalmente forzados.

Eso es una realidad.

' Lugano también involucró a Lionel Messi en sus declaraciones, sugiriendo que la FIFA favoreció a Argentina por el impacto mediático del astro rosarino. Según él, la FIFA es consciente de lo que sucede y no le incomoda porque beneficia al espectáculo. En ese sentido, afirmó que Argentina supo aprovecharse de esa situación para conquistar el título.

Sin embargo, intentó suavizar su postura mencionando que no quiere generar polémica, pero sus palabras resonaron fuertemente en el ambiente futbolístico, provocando risas entre los panelistas brasileños. Además de analizar a los favoritos, Lugano no olvidó la polémica eliminación de Uruguay en la fase de grupos de Qatar 2022.

Recordó las jugadas que marcaron el destino de la Celeste, como el penal a favor de Ghana que el arquero Sergio Rochet atajó, y un penal no sancionado sobre Darwin Núñez que el VAR revisó pero no modificó. También mencionó una jugada en la que un defensor de Corea del Sur cometió infracción dentro del área, pero el árbitro no pitó ni revisó en el monitor.

Lugano expresó su frustración al reunirse con un miembro de la FIFA, quien justificó las decisiones como jugadas de interpretación. El exdefensor señaló que Uruguay fue eliminado por diferencia de goles, pero que las decisiones arbitrales fueron determinantes. A pesar de que ya no juega, Lugano mantiene la misma pasión y no duda en alzar la voz cuando considera que hay injusticias.

Su análisis refleja la controversia que siempre rodea a los mundiales y la percepción de que los equipos grandes reciben un trato preferencial. Con su estilo directo, Lugano se ha ganado tanto críticas como adeptos, pero nadie puede negar que sus opiniones generan debate y mantienen viva la discusión sobre el fútbol y el arbitraje





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