El exjugador Diego González reflexiona sobre la próxima final de la Copa Sudamericana y recuerda su papel en la polémica eliminación del Mineirao y la Copa Libertadores 2023.

Diego González, conocido por su apodo el Pulpo, se prepara para vivir un nuevo momento crucial en la historia reciente de Boca Juniors. El exfutbolista comparte sus emociones y análisis previo al partido decisivo del próximo sábado por la Copa Sudamericana, un evento que reabre recuerdos intensos de finales anteriores.

La deuda histórica con el Mineirao

Diego González asegura que no ve la final del sábado como una simple revancha, pero confiesa que su deseo es que Boca gane por goleada en Belo Horizonte. Quiere ver a los actuales jugadores recuperar la imagen que el equipo perdió en la noche del 20 de julio de 2021 en el estadio Mineirão. En ese enfrentamiento, su equipo tuvo un resultado favorable en la ida, pero la serie se resolvió de manera controversial en la vuelta.

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El exvolante recuerda con claridad su gol marcado en el partido de ida en el estadio La Bombonera. Ese mismo día, su rodilla fue la que, según sostiene, influyó de manera decisiva en una decisión de offside que anuló el gol de Chelo Weigandt durante la revancha. Estas memorias marcan la percepción que tiene sobre el desarrollo del próximo encuentro y el resultado que anhela.

Diego González expresa su deseo de que los jugadores actuales devuelvan la alegría que ellos no pudieron obtener en aquel partido. Su objetivo es ver a su antiguo equipo ganando con buena ley, tal como lo habían hecho en la fase previa del torneo. Esta claridad en su pensamiento refleja la frustración acumulada por una generación de jugadores que sintieron que el club fue perjudicado en esa instancia.

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Caos policial y lecciones del Mineirao

La noche del 20 de julio de 2021 en el Mineirão quedó grabada en la memoria no solo por el fútbol, sino por la violencia que estalló después del pitido final. Diego González detalla que hubo una bola de gas pimienta que afectó a los jugadores y que la policía intentó golpear al plantel. Además, señala que incluso el presidente del club arrojó objetos contra sus propios hinchas durante la confusión.

Estos hechos provocaron que Diego González no pudiera volver a enfrentar a algunos de los rivales en partidos posteriores. A pesar de estos traumas, mantiene la certeza de que el plantel actual estará a la altura de las circunstancias. Confía en que los jugadores recordarán lo que pasó aquella serie contra nosotros y actuarán con la madurez necesaria para superar los obstáculos.

Euforia frente a profesionalismo en la Libertadores 2023

Más allá de la deuda con el Mineirão, Diego González reflexiona sobre otra final reciente que dejó lecciones importantes: la Copa Libertadores 2023 contra Fluminense. En ese torneo, él fue suplente durante la final, pero sus observaciones sobre el entorno del equipo siguen vigentes. Considera que el plantel se dejó llevar por la euforia que manejaba la hinchada fanática durante esa semana.

Diego González argumenta que el equipo debería haber mantenido una semana tranquila en lugar de sumergirse en un ambiente tan eufórico. Sostiene que la locura por ganar la Séptima hizo que los jugadores olvidaran su naturaleza profesional. Él recalca que ellos son los que iban a entrar dentro de la cancha, mientras que los aficionados son quienes deben mantener su lugar en las gradas.

Esta postura lleva al exjugador a compartir la decisión de Vasco da Gama de convocar a sus titulares para jugar con Banfield en la Copa Argentina. Asume que el entrenador Diego Arruabarrena dio en el clavo al evitar que el foco se pusiera únicamente en la final de la Sudamericana. Boca superó muchos obstáculos en esta Copa, y esa decisión le sacó ese foco de pensar solamente en la final de la Sudamericana.

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Homenaje a Ricardo Rojas y el apellido Borelli

El fútbol también tiene un profundo significado familiar para Diego González, cuya conexión con el club va más allá de lo deportivo. Describe el sueño hecho realidad de cumplir el sueño más grande como de un hijo hacia un padre al portar el apellido de un fanático dentro de la cancha. Cuando jugaba, solía poner su apodo Pulpo a las camisetas para honrar esta conexión.

También destaca su admiración por un portero fanático que siempre los llevó a la cancha durante sus inicios. Esta devoción familiar es la base que une a todos los que son bosteros. Sus emociones se multiplican cuando piensa en ver a jugadores que comparten esta misma pasión por la institución.

Diego González rinde un especial homenaje a Román, a quien describe como el referente más grande que tuvo. La oportunidad de conocerlo y conocer la persona y no el Román jugador lo volvió muchísimo más ídolo para él. Recuerda cómo los compañeros le tocaban los últimos partidos para mejorarlo y lo admiraban por su liderazgo.

En el último partido de él en cancha de Boca, Diego González observó cómo no le podían sacar la pelota y cómo acomodaba a los compañeros. Este ejemplo de humildad y calidad no solo lo enfoca en lo que él hizo como profesional, sino que está enfocado en el fútbol y en la conducta humana. Esto le parece muy bueno, como un presidente de una institución tan grande como es Boca.