Diego Cabot revela los pormenores de su exhaustiva declaración en la causa de los Cuadernos

El periodista Diego Cabot detalló la intensa experiencia de declarar durante trece horas como testigo, enfrentando un interrogatorio beligerante y el apoyo de su entorno familiar.

El periodista Diego Cabot ha compartido un relato exhaustivo y conmovedor sobre su reciente paso por los tribunales en el marco de la causa conocida como los Cuadernos de las coimas.

Durante su participación en el espacio televisivo Mesa Chica, conducido por José Del Río en LN+, Cabot desglosó la complejidad emocional y mental de una jornada que se extendió por más de doce horas, convirtiéndose en una experiencia agotadora que quedará registrada en los anales del sistema judicial argentino. El profesional describió la declaración no solo como un acto procesal, sino como una verdadera maratón de resistencia donde la concentración fue el único escudo posible frente a un interrogatorio que calificó de beligerante.

Según sus propias palabras, el proceso requirió un esfuerzo mental previo y posterior de seis horas cada uno, subrayando que cada pregunta se sentía como un ataque coordinado destinado a encontrar fisuras en su testimonio. La descripción del entorno en Comodoro Py fue particularmente vívida.

Cabot comparó su llegada a la sede judicial con la de un deportista que recorre los túneles hacia el campo de juego, aunque con la diferencia fundamental de que no había una multitud aplaudiendo, sino un silencio expectante y cargado de tensión. Durante la sesión, el periodista se encontró en una situación tecnológicamente híbrida, donde podía observar a través de una pantalla a los diversos abogados y presentes conectados vía Zoom, quienes tomaban notas minuciosamente sobre cada una de sus respuestas.

Uno de los aspectos más desgastantes fue la dinámica de los recesos; cada vez que surgía un debate legal entre las partes, Cabot era retirado de la sala principal y confinado a un espacio reducido de apenas dos metros cuadrados. En esa pequeña habitación, acompañado solo de café y agua, el periodista luchaba contra la ansiedad y la esperanza de que no fuera necesario regresar, pues sabía que una nueva citación podría otorgar a los abogados la oportunidad de repetir todo el interrogatorio desde el principio.

Desde el punto de vista psicológico, el periodista reveló que contó con el apoyo fundamental de su familia y el asesoramiento de expertos. Su hermana, quien se desempeña como psicóloga forense, le advirtió previamente que el proceso buscaría exponerlo y posicionarlo involuntariamente en el rol del culpable a través de una reconstrucción de los hechos que no fuera lineal. Efectivamente, Cabot se vio enfrentado a preguntas sobre notas redactadas hace casi una década, intentando desorientar su relato.

A pesar de la presión, destacó la intervención del presidente del Tribunal, quien en diversas ocasiones puso freno a las insistencias innecesarias, señalando que ciertas cuestiones ya habían sido respondidas satisfactoriamente. Un detalle que llamó poderosamente su atención fue que las objeciones más fuertes no provinieron de aquellos que se habían arrepentido en la causa, sino de los propios funcionarios judiciales, evidenciando la resistencia del sistema hacia la revelación de los datos contenidos en los cuadernos.

Respecto al futuro del proceso judicial, Cabot se mostró realista y cauteloso. Explicó que la magnitud del caso es abrumadora, con un total de más de setecientos testigos potenciales. Dado que el ritmo actual es de aproximadamente cincuenta testigos por mes, y considerando las interrupciones propias de la feria judicial, es improbable que se llegue a una resolución o a alegatos finales dentro del año en curso.

Esta lentitud procesal es vista por muchos como una característica inherente a causas de tan alta complejidad política y económica. Finalmente, la intervención de la abogada María Eugenia Talerico añadió una capa de análisis crítico al relato. Talerico elogió la valentía de Cabot y lanzó duras críticas contra el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, acusándolo de intentar deslegitimar tanto la prueba de los cuadernos como la figura del periodista que los difundió.

Para la letrada, el accionar de Di Giorgi fue disfuncional al centrarse en detalles irrelevantes para intentar destruir la credibilidad del mensajero, advirtiendo que Cabot probablemente enfrentará consecuencias prolongadas por haber denunciado irregularidades que afectan a sectores poderosos de ambos lados del espectro político





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