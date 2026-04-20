Dictan el sobreseimiento definitivo de Juan Ignacio Buzali en la causa por el atropello a motociclistas

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata dictaminó el sobreseimiento total de Juan Ignacio Buzali, exmarido de Carolina Píparo, tras recalificar el hecho como lesiones leves imprudentes, delito que ya se encontraba prescripto.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de La Plata ha dictado una sentencia de gran relevancia mediática y jurídica al conceder el sobreseimiento total y definitivo a Juan Ignacio Buzali , quien es reconocido públicamente por ser el exmarido de la diputada nacional Carolina Píparo . Este fallo pone punto final a un proceso judicial extenso que se originó tras el grave incidente vial ocurrido durante la madrugada del 1 de enero de 2021.

En aquel momento, mientras la pareja se desplazaba por las calles de la capital bonaerense tras las celebraciones de Año Nuevo, Buzali embistió con su vehículo, un Fiat 500L, a dos motociclistas, Luis Lavalle e Iván Coronel, bajo el argumento de haberlos confundido con los delincuentes que previamente los habían asaltado. A lo largo del juicio, la controversia se centró en la calificación legal de los hechos: la fiscalía y los abogados querellantes insistieron en que existía una intención homicida, solicitando penas de prisión de hasta ocho años por tentativa de homicidio. Sin embargo, el tribunal compuesto por los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Silvia Hoerr y Cecilia Sanucci adoptó una postura divergente tras analizar las pruebas presentadas. La resolución de los magistrados argumentó que la conducta desplegada por Buzali no configuraba un intento de asesinato, sino que debía categorizarse bajo la figura de lesiones leves cometidas por imprudencia. Este cambio en la calificación legal resultó decisivo, ya que al tratarse de un delito de menor envergadura, la acción penal correspondiente ya había superado los plazos legales establecidos, determinando así la prescripción de la causa. El fallo destaca que durante las audiencias, donde declararon cerca de una treintena de testigos, las versiones brindadas por las víctimas presentaron contradicciones que debilitaron la solidez de la acusación. Los jueces subrayaron que, en un sistema procesal de corte adversarial, es imperativo que la parte acusadora logre probar su hipótesis más allá de cualquier duda razonable, descartando de manera efectiva las explicaciones alternativas que la defensa, encabezada por los abogados defensores, logró sostener mediante un relato verosímil sobre el contexto de confusión y estrés en el que se produjo el choque. Este desenlace legal ha generado diversas reacciones en el ámbito judicial y político, dado que el caso involucra a figuras públicas y ha estado rodeado de un intenso debate social desde su inicio. El tribunal enfatizó que, si bien la maniobra de Buzali fue imprudente y causó daños físicos a los motociclistas, no existió el dolo necesario para configurar el homicidio que pretendían probar los querellantes. La sentencia es clara al señalar que el Estado no logró acreditar la intención de matar, lo que deja sin efecto la posibilidad de una condena privativa de la libertad. Tras el dictamen, Buzali queda desvinculado de todas las responsabilidades penales derivadas de este episodio. La decisión marca el cierre de un capítulo judicial complejo que, durante más de tres años, mantuvo en vilo a la opinión pública, planteando interrogantes sobre los límites de la legítima defensa, el miedo y la responsabilidad civil en situaciones de alta tensión urbana. Los jueces han puesto de relieve que la justicia debe basarse en pruebas contundentes y no en conjeturas, cerrando de esta forma el expediente de manera definitiva y sentando un precedente sobre cómo deben abordarse los incidentes de tránsito en contextos de inseguridad percibida





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