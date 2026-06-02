Dibu Martínez trabaja de forma diferenciada por lesión en el dedo pero llegará al debut mundialista

El arquero Emiliano Martínez, con una lesión en un dedo de la mano, no jugará los amistosos previos pero sí estará en el primer partido de Argentina en el Mundial 2026. Se recupera con inmovilización y trabajos específicos en Kansas City.

El arquero de la selección argentina , Emiliano "Dibu" Martínez, se encuentra trabajando de manera diferenciada debido a una lesión en un dedo de la mano, pero su participación en la Copa del Mundo 2026 no peligra.

El cuerpo médico y el jugador manejan un plan de recuperación específico para que llegue en condiciones al debut del torneo, programado para el 16 de junio ante Argelia a las 22 horas (hora argentina). En los primeros entrenamientos en Kansas City, donde ya se concentra buena parte del plantel, Martínez realizó tareas aparte con la zona afectada inmovilizada, aunque se lo pudo ver con una pelota en los pies, mostrando que mantiene su participación activa en las sesiones.

Para evitar cualquier contratiempo, el cuerpo técnico decidió que no dispute los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia, programados para el 6 y 9 de junio. Esta decisión busca proteger su estado físico antes del inicio de la competencia oficial. La llegada de Martínez y del defensor Lisandro Martínez a Kansas City fue documentada a través de redes sociales, donde se difundió una foto de ambos en el avión con un vendaje blanco en la mano del arquero.

Esa imagen generó interrogantes, pero fue rápidamente aclarada como parte del proceso normal de recuperación. Desde el club Aston Villa, del cual proviene el guardameta, se reportó que la lesión no es de gravedad y que la inmovilización es una medida preventiva. El jugador ha sido pieza clave en el título mundialista anterior y su presencia en el arco argentino es considerada fundamental para la defensa del título en 2026.

Otro de los jugadores que llegaron con problemas físicos es un mediocampista del Aston Villa, quien se lesionó en la previa de la final de la Europa League. Sin embargo, este futbolista también se incorporó a los entrenamientos con cargas reducidas, al igual que otros elementos del combinado nacional que arrastran molestias. El cuerpo técnico, liderado por Lionel Scaloni, ha llevado adelante una planificación cuidadosa para que todos los jugadores que llegan "tocados" alcancen su mejor versión antes del debut.

La concentración en Kansas City marcará la recta final de la preparación, con la mirada puesta en el estreno contra Argelia y el objetivo de repetir la gesta de Qatar 2022





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