El Dibu Martínez, una de las piezas claves de la lista de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo, se fracturó un dedo antes de la final de la Europa League, pero atajó igual. El periodista Gastón Edul contó detalles de esta lesión y explicó que no corre riesgo su participación para el primer partido de la Selección argentina en la Copa del Mundo.

El Dibu Martínez se consagró campeón de la Europa League con el Aston Villa . En la previa del partido ante el Friburgo , con menos de un mes para el inicio del Mundial , cualquier tipo de lesión enciende las alarmas en las selecciones participantes y este caso no fue la excepción.

El Dibu Martínez se fracturó un dedo antes de la final de la Europa League, pero atajó igual. El Dibu es una de las piezas claves de la lista de Lionel Scaloni para la Copa del Mundo y por eso, el periodista Gastón Edul contó detalles de esta lesión.

Además, explicó que no corre riesgo su participación para el primer partido de la Selección argentina en la Copa del Mundo, por lo que apunta a estar para el primer partido de Argentina en el Mundial. Va a llegar. No va a jugar los amistosos.

De esta manera, Martínez formará parte de la convocatoria de 26 futbolistas de Lionel Scaloni y al mismo tiempo le dará la oportunidad al entrenador de probar variantes en el arco durante los partidos de preparación. Es hermoso. La primera vez que veo aficionados del Aston Villa con 20.000 personas en la entrada en calor. Toda mi familia ahí abajo, mi mujer y mis padres allá.

La verdad es un orgullo. Sigo creciendo partido a partido; hoy me rompí el dedo en la entrada en calor y para mí no hay mal que por bien no venga, lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo. Esta situación descolocó al periodista en el campo de juego, que indagó sobre la gravedad, pero el Dibu le restó importancia: Bueno,.

Pero bueno, son caminos que hay que pasar y estoy orgulloso de defender al Aston Villa. Argentina vs. Argelia – Kansas City, Argentina vs. Jordania – Dalla





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