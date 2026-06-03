Dibu Martínez llegará al debut mundialista a pesar de su fractura y la lucha entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez por el nueve titular

El arquero Emiliano Martínez se recupera de una fractura en el dedo anular de la mano derecha y no jugará los amistosos previos, pero la Albiceleste confía en que estará listo para el estreno ante Argelia. Mientras tanto, Julián Álvarez y Lautaro Martínez compiten por el puesto de delantero centro.

A pesar de la fractura en el dedo anular de su mano derecha, Emiliano Martínez, conocido como Dibu, está previsto que se recupere completamente antes del debut de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, programado para el 16 de junio en Kansas.

El cuerpo médico de la Albiceleste manifestó su confianza en que el hueso está soldando correctamente y que el arquero llegará en óptimas condiciones al primer partido. No obstante, para garantizar una recuperación adecuada, Dibu no participará en los amistosos previos contra Honduras e Islandia. Se mantendrá el dedo inmovilizado hasta las horas previas al debut, con el objetivo de acelerar la curación y evitar任何 recaída.

Las primeras imágenes que circularon del arquero, festejando la consagración con el Aston Villa en Inglaterra con una venda y el dedo entablillado, generaron preocupación entre los aficionados. Sin embargo, desde el seno de la selección aseguran que la lesión, aunque no es ideal, es común en los arqueros y no debería comprometer su participación en el torneo.

La estrategia médica apunta a minimizar cualquier riesgo, por lo que Emiliano Martínez se enfocará en Rx y tratamiento especializado mientras sus compañeros disputan los preparatorios. Mientras tanto, la competencia por el puesto de delantero centro se intensifica entre Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Ambos buscan consolidarse como el nueve titular en el esquema de Lionel Scaloni.

Los entrenamientos han mostrado una fuerte batalla por ese lugar, y la elección final dependerá del rendimiento en los entrenamientos y de las necesidades tácticas del equipo. En el arco, Gerónimo Rulli parece destinado a ser el titular en el primer amistoso contra Honduras. Aún se decide si Juan Musso tendrá minutos contra Islandia o si se le dará rodaje a otro arquero como el del Olympique de Marsella.

La preparación continúa con atención puesta en la recuperación de Dibu y en definir el equipo que enfrentará a Argelia en el estreno mundialista





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