Dibu Martínez, fotógrafo por un día: así vivió el amistoso Argentina-Honduras desde el banco de los reporteros

Emiliano Martínez no pudo jugar ante Honduras por una lesión en la mano, pero siguió el partido desde el campo de los fotógrafos, tomando imágenes con una cámara profesional. El arquero campeón del mundo se recupera para llegar al Mundial 2026.

El arquero titular de la selección argentina , Emiliano Martínez , conocido como el Dibu, no pudo formar parte del encuentro amistoso ante Honduras por una lesión en una de sus manos.

Sin embargo, lejos de quedarse en el vestuario o en la tribuna, el campeón del mundo sorprendió a todos al integrarse al grupo de reporteros gráficos acreditados para el partido. Con una cámara profesional en mano, se ubicó al borde de la cancha y comenzó a fotografiar el desarrollo del juego. Las imágenes de esta inusual participación se volvieron virales rápidamente en las redes sociales, generando todo tipo de comentarios entre los hinchas.

La escena, registrada en video, muestra al arquero concentrado en su nueva faceta, como si fuera un fotógrafo más. Esta situación llamó la atención porque Martínez es uno de los referentes del seleccionado y el dueño indiscutido del puesto bajo los tres palos.

Sin embargo, esta vez debió seguir el encuentro desde afuera debido a una fractura en uno de los dedos de la mano, dolencia que le impidió estar disponible para los compromisos previos al Mundial 2026. El marplatense se recupera de esa lesión, que sufrió durante un partido con su club, Aston Villa. A pesar del inconveniente físico, decidió jugar aquel encuentro y logró consagrarse campeón. Después de ese partido, inició un proceso de recuperación que todavía continúa.

Las prioridades del cuerpo técnico pasan por permitirle completar la rehabilitación sin riesgos y llegar en plenitud física al estreno mundialista. El partido ante Honduras fue una prueba pensada para evaluar variantes de cara al Mundial. Argentina afrontó el encuentro con una formación alternativa, dando minutos a futbolistas que habitualmente no integran el equipo titular. En el arco ocupó su lugar Gerónimo Rulli, mientras que en otros puestos aparecieron Agustín Giay, Valentín Barco y Thiago Almada, entre otros.

El encuentro se disputó en el estadio de Kansas, y la selección albiceleste se impuso por 2 a 0. El delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, abrió el marcador a los 37 minutos del primer tiempo mediante un penal. En el complemento, el jugador del Atlético Madrid, Julián Álvarez, amplió la ventaja y selló el resultado. Fue un triunfo sin sobresaltos, que permitió al cuerpo técnico sacar conclusiones positivas de cara al futuro.

La presencia de Emiliano Martínez en el campo como fotógrafo agregó un condimento extra a la jornada, mostrando una faceta desconocida del arquero. Durante el viaje a Kansas, se difundió una imagen en la que se apreciaba el vendaje en su mano: casi completamente inmovilizada.

Sin embargo, en la foto se lo veía sonriente y tranquilo, incluso cebando mates, lo que indicaba su buen estado de ánimo. El desempeño del equipo y la particular situación del arquero generaron gran repercusión. La afición argentina espera que la recuperación de Dibu Martínez sea exitosa y que pueda estar disponible para el debut mundialista. Mientras tanto, el seleccionado continúa con su preparación, con otro amistoso programado.

La presencia de Martínez en el rol de fotógrafo fue vista como una muestra de su compromiso con el grupo y su deseo de no perderse ningún detalle del equipo, incluso cuando no puede estar dentro del campo. Sin duda, esta anécdota quedará en la memoria de los hinchas como un momento singular en la carrera del arquero argentino.

La selección argentina sigue firme en su camino hacia el Mundial 2026, con la confianza de contar con un arquero de clase mundial que, cuando se recupere, volverá a ser el pilar defensivo del equipo





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