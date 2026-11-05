Dibu Martínez entrena con Chelsea y busca retorno antes de lo previsto

Emiliano Martínez regresó a los entrenamientos del Chelsea tras su operación de mandíbula. Xabi Alonso evalúa su participación ante Sunderland en noviembre.

Emiliano Martínez, conocido como Dibu, ha dado un paso significativo en su proceso de recuperación física al reincorporarse a los entrenamientos con el plantel principal del Chelsea. Este regreso a la actividad se produjo el último miércoles, apenas un poco más de dos semanas después de someterse a una intervención quirúrgica urgente. La lesión fue consecuencia de una fractura de mandíbula sufrida durante un encuentro de la Premier League contra el Everton. La presencia del portero llamó la atención debido al uso de una máscara protectora, elemento esencial para salvaguardar la zona afectada mientras continúa su rehabilitación.

Detalles de la Lesión y Recuperación

La lesión ocurrió el pasado 17 de octubre en el choque entre Chelsea y Everton. Durante el segundo tiempo, Martínez salió a despejar un centro y colisionó de frente con el defensor Jarrad Branthwaite. Este impacto violento lo dejó tendido en el césped, requiriendo asistencia médica prolongada y su posterior retiro en camilla hacia un hospital. Los estudios confirmaron la fractura de mandíbula que necesitó cirugía, lo que inicialmente estimó un ausentismo de seis semanas.

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A pesar de que se perdió los últimos tres partidos del conjunto inglés, la evolución del arquero ha sido favorable, superando los pronósticos iniciales de baja. Tras la operación, Martínez compartió tranquilidad en sus redes sociales, confirmando que la cirugía fue exitosa y destacando la victoria con arco en cero. Su mensaje enfatizó que el grupo siguió funcionando a pesar de la ausencia de su portero titular, manteniendo la confianza en el equipo.

Evaluación de Xabi Alonso y Titularidad

Xabi Alonso, quien dirige al equipo, mantiene la decisión final sobre la disponibilidad de Martínez para la competencia. Aunque el jugador presiona por recuperar la titularidad y volver a jugar lo antes posible, el técnico evaluará si se encuentra completamente apto físicamente. Según informó la prensa, Martínez trabajó con normalidad junto a sus compañeros, pero aún no hay una confirmación oficial de su presencia en el próximo compromiso del equipo.

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Por el momento, se espera que el portero belga Mike Penders continúe como titular este domingo 8 de noviembre ante Sunderland. Alonso ha señalado que existen posibilidades de participación, aunque deberá esperar hasta la próxima semana para observar la evolución final. Esta evaluación cuidadosa busca garantizar que el regrese sin riesgos de recaída, priorizando su salud a largo plazo por encima de la inmediatez deportiva.

Convocatoria y Futuro Inmediato

Paralelamente a su recuperación en el club, Lionel Scaloni convocó a Martínez para disputar los amistosos de la Selección Argentina frente a Uruguay y Costa Rica. Estos encuentros se jugarán el 13 y el 17 de noviembre, respectivamente, marcando una prueba clave para medir su estado físico antes de la finalización del año. La doble convocatoria internacional añade capas a la gestión de su tiempo de juego.

La situación actual de Martínez refleja un equilibrio delicado entre la urgencia deportiva y la prudencia médica. Su regreso a los entrenamientos es un indicador positivo, pero la integración completa en la titularidad dependerá estrictamente de los informes médicos y la visión del cuerpo técnico. El Chelsea y la Selección Argentina observan de cerca cada detalle de su preparación para los próximos compromisos oficiales.