Dibu Martínez acelera su recuperación para llegar al debut mundialista ante Argelia

El arquero argentino Emiliano Dibu Martínez trabaja con precauciones especiales tras sufrir una fractura en la mano derecha. Aunque no podrá jugar los amistosos previos, su objetivo es estar listo para el partido inaugural del Mundial frente a Argelia el 16 de junio.

Emiliano Dibu Martínez , el arquero titular de la Selección argentina, ha comenzado una etapa crucial en su recuperación tras sufrir una fractura en la mano derecha.

Con un vendaje protector en la zona afectada, el guardameta de 33 años se sumó a los trabajos del equipo nacional en el predio de Ezeiza. Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a Martínez realizando ejercicios con los pies y participando de las actividades grupales, aunque con precauciones especiales para evitar cualquier impacto en la mano lesionada.

Su presencia en el campo de entrenamiento ha sido recibida con optimismo por parte del cuerpo técnico y sus compañeros, quienes valoran su liderazgo y compromiso. A pesar de la lesión, que no requirió cirugía, el proceso de consolidación ósea demanda tiempo y paciencia. Por ello, el departamento médico ha diseñado un plan específico que prioriza la recuperación completa sobre la urgencia competitiva.

El principal objetivo de Dibu Martínez es llegar en óptimas condiciones al debut mundialista del seleccionado argentino frente a Argelia, programado para el 16 de junio. Este partido marcará el inicio de la defensa del título conseguido en Qatar 2022.

Sin embargo, el arquero no será tenido en cuenta para los amistosos previos: ante Honduras el 6 de junio en Houston y frente a Islandia el 9 de junio en Alabama. La decisión del cuerpo técnico, liderado por Lionel Scaloni, es preservar al jugador y darle minutos a otros arqueros como Gerónimo Rulli y Franco Armani en esos encuentros. Mientras tanto, Martínez continúa con trabajos diferenciados, combinando ejercicios de fortalecimiento, movilidad y entrenamiento de reflejos con los pies.

Su dedicación y profesionalismo son un ejemplo para el grupo, que se prepara intensamente para afrontar el desafío mundialista. La lesión, aunque inoportuna, no ha mermado su ánimo, y el arquero se muestra decidido a superar esta adversidad. El ambiente en la Selección argentina es de máxima ilusión y concentración. Dibu Martínez, pese a no poder realizar todas las actividades, se ha integrado plenamente a la dinámica del equipo, aportando su carisma y experiencia.

En sus redes sociales, el arquero compartió un mensaje lleno de optimismo, destacando la ilusión del primer día y el apoyo de sus compañeros, pese a la frustración de no poder entrenar al máximo. Esta actitud resume el espíritu del plantel: la unión y el objetivo común de defender la corona mundial. El cuerpo técnico trabaja en la puesta a punto táctica y física, evaluando variantes para el once titular.

La recuperación de Martínez es seguida de cerca, con evaluaciones diarias para determinar su progreso. Si bien la fractura es una baja sensible, la confianza en el grupo es total. Argentina buscará repetir la hazaña de Qatar, y contar con su arquero estrella desde el inicio sería un impulso anímico invaluable. La afición argentina espera con ansias verlo bajo los tres palos, defendiendo el arco albiceleste en la máxima cita del fútbol mundial





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