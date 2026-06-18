Dibu Martínez, a cinco récords de Romero: las vallas invictas que lo acercan a la historia

Emiliano Martínez suma 23 partidos sin recibir goles con la Selección Argentina, a cinco del récord de Sergio Romero. El Dibu busca igualar la marca en el Mundial.

Emiliano 'Dibu' Martínez se ha convertido en un pilar fundamental de la Selección Argentina en los últimos años. Tras obtener el Guante de Oro en el Mundial de Qatar 2022, el arquero marplatense llegó a su segundo Mundial consecutivo con la misión de defender el título.

A pesar de una fractura en el dedo anular de la mano derecha que lo puso en duda durante la previa y le impidió jugar los amistosos de preparación, el Dibu debutó en el torneo demostrando una vez más su calidad. Su actuación en el arco argentino no solo se destaca por sus atajadas, sino también por su capacidad para mantener la valla invicta.

Con el partido ante Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas, Martínez alcanzó una nueva marca: acumula 23 partidos sin recibir goles con la camiseta albiceleste, quedando a solo cinco del récord histórico de Sergio Romero, quien mantuvo 28 vallas invictas entre 2008 y 2019. El marplatense, que debutó en junio de 2021 ante Chile por Eliminatorias previo al inicio de la Copa América, podría igualar esa marca en este mismo Mundial si logra mantener el arco en cero en los partidos restantes.

Las posibilidades son diversas: Argentina debería superar los cuartos de final sin recibir goles en ninguno de sus partidos, o bien llegar a la final habiendo recibido goles en un solo encuentro, o disputar el partido decisivo (o por el tercer puesto) concediendo en dos partidos. El historial de vallas invictas de Martínez incluye triunfos importantes como el 1-0 ante Uruguay y el 3-0 frente a Ecuador, entre otros.

Con su liderazgo y seguridad bajo los tres palos, el Dibu se ha ganado un lugar en la historia del fútbol argentino





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