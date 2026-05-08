Diabla, la marca de suplementos de Delfina Ferro, enfrenta una crisis financiera con cheques rechazados por más de $316 millones

La empresa Diabla, fundada por la influencer Delfina Ferro, registra cheques rechazados por más de $316 millones según la Central de Deudores del Banco Central. La compañía, que creció rápidamente con ventas online y un local en un shopping, enfrenta un desequilibrio financiero tras su expansión. Ferro reveló que tuvo que usar fondos personales para cubrir salarios y explicó que el consumo bajó y los costos aumentaron, agravando la situación.

La marca de suplementos Diabla , fundada por la influencer Delfina Ferro , que ganó notoriedad en redes sociales al mostrar el desarrollo de la empresa y sus productos, enfrenta una situación financiera crítica.

Según datos de la Central de Deudores del Banco Central, la compañía registra cheques rechazados por más de $316 millones. Este desequilibrio financiero surge tras una rápida expansión que incluyó ventas online y la apertura de un local en un shopping. Los registros oficiales indican seis documentos impagos por un total de $316.206.228,49, todos rechazados por falta de fondos. De ese monto, dos fueron cancelados por $56.206.228,49, dejando un saldo pendiente que supera los $260 millones.

Este escenario se hizo público semanas después de que la propia Ferro compartiera en un video viral las dificultades para mantener el flujo de pagos.

'Nos descalzamos con la entrada y salida de pagos', explicó, detallando que tuvo que usar fondos personales para cubrir salarios. A comienzos de abril, la fundadora reveló que debía pagar sueldos por unos u$s30.000 y que la empresa no contaba con la liquidez suficiente. Para cumplir con esta obligación, recurrió a ahorros destinados a su luna de miel.

'Esta semana me toca pagar 30.000 dólares', dijo entonces, agregando que 'habrá que poner 30 lucas de mi fondo de luna de miel'. Ferro explicó que el equipo de Diabla supera las 20 personas y que el crecimiento de los últimos años elevó los compromisos fijos, como salarios, producción, logística y pagos operativos. La empresa nació oficialmente en agosto de 2023, aunque su dueña venía trabajando en el proyecto desde antes.

El problema radica en un desfasaje entre ingresos y obligaciones inmediatas.

'El consumo bajó muchísimo', afirmó, señalando que no es un fenómeno aislado en su rubro, sino que afecta a diversas industrias. A esto se suman el aumento de costos y la presión fiscal.

'Baja el consumo, no baja la carga impositiva, suben los sueldos, todo sube y no hay ningún respiro', comentó. En el caso de Diabla, parte de los insumos está atada al dólar, lo que agrava la situación tras la devaluación posterior a las elecciones de 2023. La compañía se desarrolló sin inversores externos, financiada con capital propio, reinversión de ingresos y la actividad de Ferro como creadora de contenido.

'Yo soy influencer para vivir y para capitalizar Diabla', dijo al explicar cómo cubría el desfasaje con fondos personales. Diabla, que se viralizó con productos como Supergreens, un suplemento en polvo que agotó lotes en minutos, pasó de 10-15 ventas diarias a promediar 400 operaciones por día. Supergreens llegó a representar el 40% de la facturación. Con este impulso, la empresa amplió su portafolio con cookies, multivitamínicos, probióticos y proteína, e incorporó un modelo de suscripción con 500 clientes.

En sus primeros 18 meses, superó el millón de dólares de facturación y proyectaba ingresos por más de u$s9 millones para 2025, apoyada en el canal online y la expansión física





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