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Di Maria demuestra conocimiento del juego y no busca excusas frente a River

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Di Maria demuestra conocimiento del juego y no busca excusas frente a River
Di MariaRenuncia A ExcusasComprendimiento Del Juego
📆5/17/2026 1:15 AM
📰DiarioOle
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La carta de Ángel Di María tras la derrota en semifinales del campeonato, en la que habló sobre sus emociones, sobre los silbidos del Monumental y sobre su relación con el equipo:

Di Maria , a pesar de los silbidos en el Monumental, demuestra conocimiento del juego y no pone excusas. Tras ser chocado por los hinchas del River, Angelito muestra que entiende el juego y no busca excusas.

Estas cosas las han pasado antes y no se hablan. Después de todo lo que se habló en la previa, de los cruzados entre las dirigencias y la guardia alta que lo silbaron toda la noche en el Monumental, Angelito mostró que lo comprende. El fútbol es así, ahora toca pensar en lo que viene y en ellos, que les vaya muy bien.

Di Maria, conforme con el trabajo realizado, mostró orgullo por este equipo y por lo que hicieron durante el campeonato. Después de la derrota, habló sobre la necesidad de seguir trabajando y de estar a la altura de cualquiera.

Finalmente, declaró que está orgulloso de Central y que lo único importante es que sigan

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