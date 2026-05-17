Di Maria demuestra conocimiento del juego y no busca excusas frente a River

La carta de Ángel Di María tras la derrota en semifinales del campeonato, en la que habló sobre sus emociones, sobre los silbidos del Monumental y sobre su relación con el equipo:

Di Maria , a pesar de los silbidos en el Monumental, demuestra conocimiento del juego y no pone excusas. Tras ser chocado por los hinchas del River, Angelito muestra que entiende el juego y no busca excusas.

Estas cosas las han pasado antes y no se hablan. Después de todo lo que se habló en la previa, de los cruzados entre las dirigencias y la guardia alta que lo silbaron toda la noche en el Monumental, Angelito mostró que lo comprende. El fútbol es así, ahora toca pensar en lo que viene y en ellos, que les vaya muy bien.

Di Maria, conforme con el trabajo realizado, mostró orgullo por este equipo y por lo que hicieron durante el campeonato. Después de la derrota, habló sobre la necesidad de seguir trabajando y de estar a la altura de cualquiera.

Finalmente, declaró que está orgulloso de Central y que lo único importante es que sigan





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Di Maria Renuncia A Excusas Comprendimiento Del Juego Silbidos Mejor Desempeño Contra River Trabajo Realizado Poder Competir Con Cualquiera Poder Seguir Mejorando Pride Por Central

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cómo le fue a Ángel Di María en su única visita al Monumental con Rosario CentralEl ex futbolista de Real Madrid, Manchester United y Juventus pisó la cancha del Monumental por segunda vez, pero con los colores del Canalla y con un único antecedente que data del Apertura 2006, cuando tenía 18 años.

Read more »

La decisión que tomó River sobre el futuro de Santiago BeltránDesde el Millonario iniciaron las charlas preliminares para extender el contrato del arquero y aumentar su cláusula de rescisión.

Read more »

Decisión clave sobre Aujuña y Montiel en River durante la semifinales de Copas AméricaRiver deben decidir si mantiene a sus defensas titulares en caso de que uno de ellos se lesionara en los próximos días.aiansrocon, ajuña y montiel son fundamentales para el equipo en este momento y su ausencia sería un gran golpe. la selección de argentina se enfrentará a Argelia apenas un mes después en el mundial.

Read more »

Ángel Di María vuelve al Monumental: desprecios, amores y odios de un campeón del mundo que juega con fuegoEl crack, de 38 años, es la atracción de River-Rosario Central, bajo sospecha y a todo o nada, por las semifinales del torneo Apertura

Read more »