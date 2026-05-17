Di María pega la vuelta tras su eliminación de la Copa Argentina

El delantero de París Saint-Germain despedía de formándose la tapa con los hinchas de River durante la semifinal del Torneo Apertura.

El campeón del mundo fue objeto de cantos irónicos antes de la derrota por 1-0 de Rosario Central ante River , que jugarpa la final del Apertura.

El frontón se enroco con el delantero de París Saint-Germain discrepando con la marca de Matías Viña, durante el partido entre Rosario Central y River. Habló luego de la derrota por 1-0 de su equipo ante River, en la primera de las semifinales del torneo Apertura, disputada esta noche en el Monumental. Repudiado por los hinchas de River, que le recordaron su relación con, el presidente de la AFA y lo trataron de ‘secanucas’.

El capitán de Rosario Central optó por recordar la ‘guardia alta’ pregonada por los dirigentes del Millonario: ‘Hicimos un muy buen partido, nos ganaron por un gol de penal, sabíamos que estas cosas podían pasar acá. ’ Fideo añadió: ‘Nosotros seguimos trabajando, creo que hicimos un gran campeonato, estamos orgullosos de nosotros, y nada, ahora nos queda la Copa Libertadores,’. La palabra de Ángel Di María tras la eliminación de Rosario Central del Torneo Apertura





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