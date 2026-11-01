Di Lollo figura en triunfo 1-0 de Boca sobre River en Superclásico

Lautaro Di Lollo fue la figura al marcar el único gol en la victoria de Boca Juniors ante River Plate en La Bombonera por el Clausura 2026.

En la jornada de este domingo que correspondía a la fecha quince del torneo Clausura 2026, Boca Juniors se impuso por uno a cero ante River Plate en el estadio La Bombonera. El partido, definido como un encuentro muy parejo, tuvo su momento decisivo cuando Lautaro Di Lollo convirtió el gol que otorgó la victoria al equipo de la boquita. Este resultado destaca el rendimiento colectivo y individual que permitió a los Xeneizes mantener su estructura ante un rival directo.

Di Lollo se destaca en el Superclásico

Lautaro Di Lollo fue claramente la figura de la noche para Boca Juniors al marcar el tanto único del partido. Su desempeño fue clave para definir el encuentro frente a River Plate en un duelo de alta intensidad. Además de su gol, mostró solidez y confianza en el medio campo, luchando incansablemente para recuperar balones y facilitar el inicio de las acciones ofensivas del equipo. Su presencia fue fundamental para sostener la presión y el control durante los minutos cruciales del match.

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Paredes y Ascacíbar sostienen el equipo

El análisis jugador por jugador reveló que Leandro Paredes y Santiago Ascacíbar fueron pilares esenciales en la estructura del equipo. Paredes demostró ser el origen de la mayoría de las jugadas ofensivas de Boca, luciendo un toque preciso y una visión de juego superior con su pie derecho. Por su parte, la labor en el centro del campo fue crucial para equilibrar el partido, permitiendo que el equipo manejara los ritmos y las transiciones con mayor seguridad ante la intensidad del rival.

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Rendimientos destacados y notas personales

El rendimiento de los defensores y atacantes también fue analizado detenidamente. Facundo Herrera tuvo un partido complicado, afectado por el buen inicio de Correa, y terminó siendo reemplazado tras recibir una amonestación por una falta que casi resulta en expulsión. Por otro lado, Lautaro Blanco aportó con pases clave y centros peligrosos, demostrando ser un elemento confiable y constante en la construcción del juego. Su participación ayudó a generar ocasiones claras para el equipo durante la primera etapa del encuentro.

Contexto táctico y definición del partido

En la segunda mitad, la jugada de mayor peligro para Boca fue un disparo que terminó en el palo, una muestra del peligro latente que generaron los atacantes. Miguel Merentiel y Sebastián Villa enfrentaron dificultades para adaptarse plenamente al sistema táctico, especialmente en el tándem izquierdo junto a Blanco. Villa tuvo una oportunidad con mucho aroma de gol que definió incorrectamente, mientras que Merentiel mantuvo una presencia discreta pero necesaria. El triunfo por uno a cero refleja la solidez defensiva y la eficacia ofensiva puntual que caracterizó a Boca en esta edición del torneo Clausura 2026.