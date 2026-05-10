Di Lollo comete penal y Huracán golea a Boca en la Bombonera

El paraguayo Di Lollo cometió un penal en la Bombonera y su equipo, Huracán, goleó a Boca en la Copa Argentina. El gol del 1-0 lo marcó Leonardo Gil y el 3-1 lo convirtió Ángel Romero.

Tras el empate en los 90 minutos, Di Lollo cometió una infracción y tocó una pelota con la mano dentro del área y las dos penas máximas fueron cambiadas por gol por el paraguayo, ex-Xeneize. para forzar el alargue en la Bombonera y tenía 30 minutos para ir en búsqueda de la clasificación a cuartos de final.

Sin embargo, en los primeros minutos del primer tiempo, Leonardo Gil aprovechó al máximo un error de Milton Delgado en la salida para poner el 1-0, ni bien comenzó el tiempo suplementario el Globo volvió a ponerse en ventaja. Una falta del '2' del Xeneize sobre Juan Bisanz y Zurdazo seco, levemente a la derecha de Hernán Galíndez y ley del ex.

Con pedido de disculpas a la gente incluido, el atacante del Globo puso el 2-1 y Di Lollo bajó a Bisanz y hay penal para Huracán contra Boca Boca buscó acomodarse e ir a la carga para buscar, otra vez, el empate. Sin embargo, tras un córner desde la izquierda, otra vez Di Lollo cometió penal, corroborado por Pablo Echavarría tras ir a verlo a las pantallas del VAR. Otra vez Ángel Romero.

Otra vez un zurdazo seco y levemente cruzado. Y otra vez gol de Huracán. El paraguayo puso el 3-1 para el Globo y esta vez sí lo celebró junto a sus compañeros. Minutos después, El segundo penal para Huracán: mano de Di Lollo y gol de Óscar Romero River Plat





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