Di Lollo anota en el Superclásico: Boca vence a River con gol de cabeza

Lautaro Di Lollo marcó el único gol del Superclásico de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026 con un cabezazo. Boca Juniors venció a River Plate con este gol aéreo clave.

Lautaro Di Lollo marcó el gol que definió el Superclásico de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026. El central de Boca Juniors se impuso en el duelo aéreo a Lautaro Rivero para definir a la perfección tras un córner de Villa. Este resultado da la victoria al equipo de Rodolfo Arruabarrena ante River Plate en el encuentro más esperado del fútbol argentino.

Eficiencia aérea del central xeneize

Di Lollo convirtió sus ocho tantos con la camiseta del Xeneize por la vía aérea, demostrando una efectividad letal en el área rival. Con su marca registrada, el jugador le ganó la cuerda al recién ingresado Lautaro Rivero. Su timing perfecto fue fundamental para imponerse en el duelo contra Rivero.

Also read Boca vs River y las historias mínimas detrás del Superclásico

La definición llegó con un frentazo cruzado a lado del palo, aprovechando el servicio del lateral Villa. Este gol decretó el primer tanteo del partido, rompiendo la cero de un primer tiempo donde el equipo de Boca manejaba la pelota y ganaba terreno. Aunque incomodaba el arco de Santiago Beltrán, necesitaba este instante clave para abrir la cuenta.

Un bautismo goleador histórico

Con su gol a River, Di Lollo alcanzó un número significativo en su palmarés con Boca Juniors. Su bautismo goleador se dio ante Banfield por el Torneo Apertura 2025. Desde aquel debut exitoso, ha demostrado una capacidad ofensiva sorprendente para un marcador central.

Advertisement

Esta temporada también ha encontrado la red contra Unión y Aldosivi en el fútbol local. Su lista de goles incluye victorias ante Riestra, confirmando su versatilidad dentro del campo de juego. Además, ha sumado anotaciones en competiciones internacionales, incluyendo un tanto al Barcelona de Ecuador.

Dominio táctico en el primer tiempo

El equipo de Rodolfo Arruabarrena controló la dinámica del partido desde el inicio. El plantel de Boca manejaba la pelota con seguridad y avanzaba con firmeza en campo rival. Esta dominación posicional permitió generar oportunidades claras ante el arco de Santiago Beltrán.

El primer tiempo tuvo al arquero rival como claro protagonista debido a la presión constante. Sin embargo, la eficiencia de Di Lollo cambió el panorama táctico. El gol transformó la superioridad territorial en ventaja en el marcador, sentando las bases para la victoria final.

Goles destacados en la carrera reciente

La trayectoria goleadora del defensor continúa expandiéndose en competencias recientes. Sumó un importante tanto ante el Vasco da Gama en un duelo internacional. La victoria sobre el Millonario cierra un ciclo notable de productividad para el jugador.

Advertisement

Cada aparición en la lista de goleadores refuerza su valor para el esquema técnico. La combinación de altura y timing lo convierte en una amenaza constante en los lanzamientos de esquina. Su consistencia ofensiva es un pilar fundamental para los éxitos del Xeneize en la actualidad.