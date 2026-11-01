Di Carlo critica arbitraje en superclásico y acusa a AFA de destruir fútbol

Stéfano Di Carlo y exdirigentes de River condenan el arbitraje en la victoria de Boca. Acusan favoritismo y declaran que están destruyendo el fútbol argentino.

La reciente derrota de River Plate por 1-0 ante Boca Juniors en La Bombonera ha desatado una tormenta de críticas por parte de la dirigencia y exdirigentes del club millonario. El presidente del club, Stéfano Di Carlo, junto con ex presidentes como Leonardo DOnofrio y Jorge Brito, han expresado su profunda decepción a través de redes sociales. Su mensaje central es claro: consideran que la actuación arbitral, liderada por Nicolás Ramírez y el VAR bajo la supervisión de Silvio Trucco, fue injusta y beneficiosa para los rivales. Estos hechos han ocurrido en el contexto de una disputa preexistente entre la dirección de River y la Asociación del Fútbol Argentino, actualmente presidida por Claudio Tapia, lo que ha intensificado la confrontación verbal.

Críticas directas del presidente Di Carlo

Tras acompañar al plantel hasta La Boca, Stéfano Di Carlo no dudó en lanzar un mensaje contundente a través de la plataforma X. Su crítica no se limitó a la derrota deportiva, sino que atacó directamente la integridad de los jueces del partido. Di Carlo afirmó que cuando los errores siempre favorecen a las mismas partes, dejan de ser simples equivocaciones y se convierten en algo sistemático. El directivo utilizó palabras duras, declarando que no tienen vergüenza ni límites y que están destruyendo al fútbol argentino a la vista de todos.

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Esta declaración llega como el broche final de un partido marcado por la controversia. La victoria de Boca, aunque deportiva en su resultado, estuvo ensombrecida por decisiones que la hinchada y la dirigencia de River consideran incorrectas. Las quejas no se hicieron esperar, comenzando por los jugadores, seguidos por el exdirector deportivo Leonardo Ponzio, y culminando con el comunicado oficial de Di Carlo. El tono de su mensaje refleja un desencanto profundo con la gestión actual del fútbol local y su organismo rector.

Reacciones de ex presidentes y acusaciones de robo

Leonardo DOnofrio, ex presidente de River Plate, fue uno de los primeros en reaccionar ante las decisiones arbitrales que afectaron a su equipo. Su primer tuít fue especialmente hiriente para los árbitros, calificándolos de ladrones y asegurando que un día recibirían la sanción que les corresponde. DOnofrio argumentó que el fútbol argentino no merece este tipo de situaciones, sugiriendo que la corrupción o el favoritismo han permeado la institución. Su reacción fue inmediata tras la expulsión de Lucas Martínez Quarta, una decisión que no compartió y que consideró injusta incluso después de la intervención del VAR.

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DOnofrio continuó su crítica comparando el incidente actual con otro suceso previo en el estadio de River. Recordó un penal que le hicieron a su equipo en el final de ese encuentro, el cual ni siquiera fue llamado por el sistema VAR. Según su criterio, si el VAR hubiera funcionado correctamente en ese partido, habría existido un penal a favor de River y una tarjeta amarilla adicional para el jugador de Boca, Leandro Paredes. Esta comparación busca establecer un patrón de comportamientos repetitivos que siempre terminan beneficiando a Boca Juniors.

La indignación de DOnofrio llegó al punto de afirmar que no se puede callar más ante lo que él considera un robo organizado. Para el exmandatario, perder partidos es parte natural del deporte, pero ser despojados de oportunidades legítimas por decisiones arbitrales cuestionables no es aceptable. Su mensaje fue una apelación a la conciencia colectiva de los aficionados y la prensa, exigiendo que se reconozca lo que él describe como un sistema de favoritismos sistemático. Estas declaraciones han servido para amplificar el descontento generalizado en la base del club.

Posición de Jorge Brito y el llamado a la voz crítica

Jorge Brito, otro ex presidente histórico de River Plate, se sumó al coro de críticas contra la Asociación del Fútbol Argentino. Brito señaló específicamente a Federico Beligoy, a Nicolás Ramírez y al equipo del VAR como los protagonistas de lo que consideró una nueva vergüenza institucional. Su tono fue más melancólico que agresivo, expresando una profunda tristeza por la situación actual del deporte en el país. Para Brito, el fútbol argentino se ha convertido en un espectáculo donde la justicia deportiva es una ficción y la manipulación es la norma.

Brito hizo un llamado directo a todas las personas que desean un fútbol diferente y limpio para que levanten la voz. Su mensaje sugiere que la pasividad solo permite que esta situación continúe indefinidamente. Al mencionar a los árbitros y a la estructura arbitral de la AFA, Brito implicó que el problema es estructural y no solo puntual. Su intervención añade peso histórico a las críticas, ya que su experiencia previa en la presidencia le otorga una autoridad moral para hablar sobre el estado de la institución.

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Detalles controversiales del partido y el VAR

El núcleo de todas estas quejas radica en las decisiones específicas tomadas por el árbitro central Nicolás Ramírez y su asistente en el VAR, Silvio Trucco. Durante el partido, Ramírez expulsó a dos jugadores de River: Lucas Martínez Quarta, quien vio la tarjeta roja tras la intervención del VAR, y Gonzalo Montiel, cuyo pase a segunda amarilla en el segundo tiempo fue considerado discutible por la hinchada y la dirigencia. En contraste, dos jugadores de Boca, Leandro Paredes y Lautaro Blanco, podrían haber recibido tarjeta roja pero no la vieron, lo que alimentó la teoría del favoritismo.

La percepción de imparcialidad se vio afectada también por la interpretación de las reglas en momentos clave. La expulsión de Quarta fue justificada técnicamente por el VAR, pero la dirigencia de River consideró que la acción no ameritaba tal sanción o que hubo factores atenuantes ignorados. Por otro lado, la no expulsión de Paredes y Blanco se considera por los críticos como una omisión grave que cambió el dinamismo del partido. Estas decisiones, sumadas a la victoria final de Boca, han creado un clima de tensión extrema entre los clubes rival y sus directivas, especialmente cuando la autoridad arbitral es percibida como cómplice.

La combinación de la derrota, la expulsión de jugadores clave y la percepción de errores sistemáticos en perjuicio de River ha generado un escenario político dentro del fútbol argentino. La pelea preexistente con la AFA de Claudio Tapia actúa como un catalizador, haciendo que cada decisión arbitral se lea como un acto de persecución. Para la dirigencia de River, esto no es solo un problema de un partido, sino un síntoma de una enfermedad crónica que está destruyendo la competitividad y la credibilidad del deporte en el país. La situación seguirá siendo monitoreada de cerca, ya que las consecuencias legales y deportivas de estas acusaciones podrían extenderse más allá de la cancha.