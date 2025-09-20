DGT Alerta Sobre Cortes de Tráfico y Condiciones Climáticas Adversas en España

La Dirección General de Tráfico (DGT) informa sobre los cortes de tráfico y las condiciones climáticas adversas que afectan a las carreteras españolas, proporcionando información detallada sobre las zonas afectadas y recomendaciones de seguridad para los conductores.

La Dirección General de Tráfico ( DGT ) de España emitió una alerta este viernes, 19 de septiembre de 2025, detallando las autopistas y autovías que presentan bloqueos o están completamente cortadas debido a las condiciones climáticas adversas o a obras en curso. El objetivo primordial es proporcionar información actualizada a los conductores, permitiéndoles anticipar posibles retrasos, planificar sus rutas de manera eficiente y llegar a sus destinos con la mayor puntualidad posible.

Con esta información, se busca mitigar las inconveniencias causadas por las condiciones de la carretera y garantizar una circulación más segura para todos los usuarios. El conocimiento previo de las zonas afectadas es crucial para evitar sorpresas desagradables durante el trayecto, permitiendo a los conductores tomar decisiones informadas y ajustar sus itinerarios según sea necesario, optimizando así su experiencia de viaje.\La DGT, a través de su sitio web oficial, ha publicado una lista detallada de las áreas donde el tráfico se ve afectado, incluyendo información específica sobre los tramos, la causa del cierre y el nivel de servicio. Entre las áreas afectadas, se destacan varias en la provincia de Teruel, donde se ha reportado el cierre de la carretera TE-V-1703 debido a inundaciones en el tramo comprendido entre los kilómetros 3.6 y 3.8. En Zaragoza, la A-2306 presenta problemas similares, con cortes en el tramo entre los kilómetros 35.72 y 33.0, también por inundación. La situación en la Comunidad Valenciana es particularmente crítica, con múltiples carreteras afectadas en la provincia de Valencia, incluyendo la CV-395, la CV-429 y la CV-472, todas con cierres totales debido a las inundaciones en varios tramos. La DGT advierte a los conductores sobre la importancia de mantenerse informados y de respetar las indicaciones viales en estas zonas, prestando especial atención a las señales y a las restricciones de velocidad implementadas.\Además de informar sobre los cortes de tráfico, la DGT ha establecido un sistema de niveles de dificultad para orientar a los conductores en función de las condiciones climáticas, especialmente en caso de nieve o hielo. Este sistema, basado en colores, permite a los usuarios comprender rápidamente el nivel de riesgo y las medidas de precaución necesarias. El nivel verde indica que comienza a nevar, lo que implica una limitación de la velocidad a 100 km/h en autopistas y autovías, y a 80 km/h en otras zonas, además de la prohibición de adelantar para los camiones y la recomendación de evitar los puertos de montaña. El nivel amarillo restringe la circulación de camiones y vehículos articulados, limita la velocidad de turismos y autobuses a 60 km/h y prohíbe maniobras bruscas. El nivel rojo exige el uso de cadenas o neumáticos de invierno, limita la velocidad a 30 km/h y prohíbe la circulación de camiones, autobuses y coches articulados. Finalmente, el nivel negro prohíbe completamente la circulación de vehículos. Adicionalmente, la DGT ha proporcionado recomendaciones específicas para condiciones de niebla, destacando la importancia de ajustar la distancia de seguridad, evitar el uso de luces largas y mantenerse dentro del carril guiándose por las marcas viales. En situaciones de emergencia, se aconseja detenerse solo si es imprescindible, señalizar adecuadamente y usar el piloto trasero de niebla solo cuando la visibilidad es reducida





