El delantero brasileño Deyverson, actualmente en LDU Quito, asegura que jugaría en River Plate si lo solicitan, reafirmando su profesionalismo tras su controvertida historia con Boca Juniors.

El delantero brasileño Deyverson ha reabierto el debate sobre su futuro inmediato al declarar expresamente su disponibilidad para firmar con el Club Atlético River Plate. Esta afirmación se produce en un contexto complejo marcado por sus previas declaraciones de admiración por Boca Juniors y sus acciones durante la serie de semifinales de la Copa Libertadores de 2024. Actualmente, el atacante forma parte de las filas de LDU Quito, club con el que mantiene un vínculo contractual válido hasta el 31 de diciembre de este año.

Declaraciones sobre profesionalismo en Liga Pro

Tras la derrota de LDU Quito frente a Aucas en el marco de la Liga Pro, donde el jugador apenas sumó 14 minutos de juego, Deyverson abordó la posibilidad de un traslado a Argentina. Al ser preguntado sobre esta oportunidad, el futbolista de 1,85 metros de estatura enfatizó su condición de profesional.

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Sostuvo que no puede negarse a jugar contra su antiguo equipo debido a su ética laboral, afirmando que si River Plate lo solicita, él jugará y dará la vida por el conjunto de Núñez. Esta postura busca distinguirlo de imágenes pasadas donde mostró simpatía por el club rival, aunque su mensaje principal se centra en la obligatoriedad de mantener la profesionalidad en el deporte.

Antecedentes controvertidos con Boca Juniors

La reacción generada por sus palabras no ha sido unánime, dada la trayectoria pública del atacante en relación con Boca Juniors. Durante la edición 2023, Deyverson manifestó públicamente su profundo cariño por La Bombonera, nombrando a figuras como Diego Maradona, Carlos Tevez, Edinson Cavani y Juan Román Riquelme como motivos de admiración.

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En aquella oportunidad, confesó que jugar en Boca con el técnico Felipe Melo sería una gran ilusión y que ganar la Libertadores con la casaca de los Xeneizes lo haría sentir que es una locura. Incluso expresó que lloraría de emoción al escuchar a la hinchada de Boca gritar su nombre, un gesto que contrasta con su actual disposición para defendernos los colores de River Plate.

Impacto visual en la serie contra River Plate

La tensión entre el jugador y la hinchada de River Plate alcanzó su punto máximo en las semifinales de la Copa Libertadores 2024. Deyverson fue clave en la eliminación del equipo argentino, marcando un doblete en el partido de ida y provocando diversas situaciones de tensión táctica y física.

Destacó especialmente su interacción con el jugador de River Plate, Nacho Fernández, durante un tiro libre. En el partido de vuelta, jugado en el Estadio Monumental, Deyverson ingresó al campo vistiendo una camiseta de Boca Juniors. Posteriormente, al ser sustituido, el delantero brasileño se cubrió los oídos con los característicos tapones para mitigar la ovación o el rechazo de la platea del club de Núñez, un gesto que perduró en la memoria colectiva del fútbol argentino.

Contexto contractual y futuro inmediato

El actual estatus de Deyverson depende en gran medida de su rendimiento en LDU Quito y de la resolución de su contrato vigente. A pesar de los 14 minutos disputados recientemente ante Aucas, su validez contractual hasta fin de año le otorga una ventana de transferencia potencial en los mercados actuales.

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El jugador reconoce su condición de mercadería en el mercado futbolístico, una frase que utiliza para justificar su neutralidad ante los reclamos emocionales de los aficionados. Esta postura fría, aunque profesional, contrasta con la calidez que mostró anteriormente hacia los hinchas de Boca Juniors, quienes incluso le obsequiaron camisetas en el pasado como gesto de cariño incondicional.

Reacciones y perspectivas del mercado

Las declaraciones recientes de Deyverson han dividido opiniones entre analistas y aficionados. Para algunos, su declaración representa la máxima expresión del profesionalismo deportivo, donde la lealtad institucional cede ante las oportunidades laborales. Para otros, especialmente los simpatizantes de Boca Juniors, el mensaje suena a contradicción frente a sus anteriores confesiones de fanatismo.

Mientras tanto, el jugador continúa su carrera en Ecuador. Su desempeño futuro en LDU Quito podría determinar no solo su permanencia en el continente sudamericano, sino también si los clubes de Argentina, como el mismo River Plate, consideran viable concretar un acuerdo antes de que expire su vínculo en diciembre. La historia de Deyverson con los grandes clubes de Buenos Aires sigue escribiéndose, y cada declaración suya añade un nuevo capítulo a esta narrativa llena de matices y controversias.