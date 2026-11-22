El delantero brasileño Deyverson, actual jugador de Liga de Quito, admite su disposición para fichar por Millonarios a pesar de su controversial historia con River Plate.

El delantero brasileño Deyverson ha manifestado explícitamente su disposición para firmar con el club Millonarios en Buenos Aires, Argentina. Este anuncio surge a pesar de la compleja relación que el atacante mantiene con River Plate, equipo contra el cual dejó una huella polémica durante su etapa en Atlético Mineiro. Actualmente, el futbolista de 35 años milita en Liga de Quito, institución donde ha continuado su carrera profesional con regularidad.

Posibilidad de fichar con Millonarios

Deyverson declaró que no presentaría ningún inconveniente para vestir la camiseta del conjunto argentino si se materializa una oferta formal. El delantero enfatizó su postura profesional al admitir que su situación laboral lo mantiene abierto a nuevas oportunidades en el mercado. Considera que su valor como atleta debe ser respetado y que sus declaraciones previas no deben interpretarse como un rechazo incondicional a ningún rival.

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La polémica historia con River Plate

La atención hacia este posible traspaso se ha intensificado debido al recuerdo que Deyverson dejó en el estadio Monumental. Durante la semifinal de la Copa Libertadores 2024, el atacante brasileño anotó dos goles decisivos contra River Plate mientras jugaba para Atlético Mineiro. Su actuación no solo se caracterizó por la eficiencia goleadora, sino también por un estilo de juego que involucró gestos y simulaciones que incomodaron a la afición local.

En el partido de vuelta disputado en el Monumental, Deyverson no logró el mismo protagonismo en términos estadísticos. Sin embargo, su actitud al ser sustituido mantuvo el foco en la controversia. El delantero se retiró del campo de juego haciendo gestos hacia los simpatizantes de River Plate, una acción que generó un notable malestar en las tribunas y que sigue siendo objeto de debate en el fútbol sudamericano.

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Trayectoria reciente en Liga de Quito

Tras su paso por el club brasileño Fortaleza, Deyverson se incorporó a Liga de Quito a principios del 2026. Desde entonces, ha integrado la delantera del equipo ecuatoriano con resultados consistentes. Los números que acompañan su desempeño actual en el fútbol sudamericano reflejan su capacidad de adaptación y su experiencia en competiciones de alto nivel. Su rendimiento sostenido mantiene su perfil activo entre los clubes interesados en reforzar sus ataque.

Impacto profesional y futuro inmediato

Las declaraciones de Deyverson colocan a Millonarios en el radar de los principales equipos que buscan un delantero con experiencia internacional. Su actitud de mercadería futbolista, como se autodefiniera, sugiere una búsqueda activa de estabilidad laboral y competitividad. La decisión final dependerá de la convergencia entre la propuesta económica y el interés deportivo por parte de la directiva de Millonarios.